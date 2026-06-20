La actriz estadounidense Anne Hathaway revolucionó las redes sociales al compartir que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años. La ganadora del Oscar emocionó a sus 41 millones de seguidores al mostrar el estado avanzado de su embarazo.

Anne Hathaway reveals on Instagram that she is pregnant and expecting her third child with Adam Shulman. pic.twitter.com/aeG8MRvbD0 — Pop Base (@PopBase) June 19, 2026

"Bebé, soy tuya", escribió en sus redes sociales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la actriz se centró en el medio de la imagen con un conjunto blanco que, a primera vista, ocultaba su figura, para al final mostrar el tamaño de su pancita.

El posteo reúne un total de 7 millones de me gustas y miles de comentarios de fanáticos felicitándola.

Este nuevo integrante en la familia Hathaway será el tercer hijo de la actriz junto a su esposo, Adam Shulman, con quien lleva 14 años de matrimonio. Aún no trascendió si se trata de un bebé o una beba.