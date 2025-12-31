Mientras que en la Argentina todavía faltan varias horas para la llegada de 2026, en diversas partes del mundo ya es Año Nuevo y en muchos países se pudo disfrutar de las reuniones, festejos, buena comida y shows.

Los países que ya levantaron sus copas y donde ya es 1° de enero son: Kiribati, Samoa, Tonga, Nueva Zelanda, Fiyi y Kamchatka y Chukotka.

🚨🇳🇿🎆 FELIZ AÑO NUEVO 2026



Nueva Zelanda



01/01/2026 pic.twitter.com/QuKugEz6H0 — Molotov News (@MolotovNewss) December 31, 2025

Al ser el primer país ubicado en el Océano Pacífico central y tener la zona horaria más adelantada, Kiribati fue el primero que recibió el 2026.

#FelizAño|| La isla Kiritimati de Kiribati es el primer lugar en el mundo en dar la bienvenida al año #2026 . pic.twitter.com/L2xrM2HVkO — PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) December 31, 2025

La pregunta ahora es ¿cuáles son los últimos que festejan Año Nuevo? Se trata de las Islas Howland y Baker, dos territorios pertenecientes a Estados Unidos y que no están habitados. La explicación es que ambos se encuentran en el Pacífico central.

En esta diferencia hay un dato curioso. Samoa y Samoa Americana están a tan solo dos mil kilómetros, pero debido a su huso horario celebran con 24 horas de diferencia.