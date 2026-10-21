La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los ciudadanos pueden solicitar turnos para realizar trámites presenciales en cualquiera de sus oficinas del país, independientemente del domicilio que tengan registrado.

La modalidad permite que cada persona elija el lugar donde desea ser atendida, una alternativa especialmente útil para quienes trabajan en otra localidad, se encuentran de viaje, tienen una residencia transitoria o necesitan realizar una gestión lejos de su domicilio habitual.

Según explicó el organismo, el sistema busca facilitar el acceso a la atención presencial, distribuir la demanda entre las diferentes dependencias y reducir los traslados innecesarios y los tiempos de espera.

La solicitud se realiza de manera online, a través del sitio oficial de ANSES, y requiere contar con el número de CUIL del titular del trámite.

Cómo solicitar un turno en ANSES: el paso a paso

Para obtener un turno en una oficina de ANSES, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial: acceder a www.anses.gob.ar y dirigirse a la sección Trámites y servicios, dentro de la opción Turnos.

Solicitar un turno: seleccionar la alternativa Solicitar un turno para comenzar con la gestión.

Elegir el trámite: indicar qué prestación o gestión se desea realizar de manera presencial.

Ingresar el CUIL: escribir el número de CUIL de la persona titular del trámite y hacer clic en Continuar.

Verificar los datos personales: comprobar que el número de teléfono y el correo electrónico registrados sean correctos.

Seleccionar dónde recibir atención: elegir entre las opciones Buscar por provincia o Buscar por domicilio, según la ubicación de la oficina en la que se desee realizar la gestión.

Completar la solicitud: seguir las indicaciones del sistema para seleccionar la oficina y finalizar el pedido del turno.

De esta manera, los usuarios pueden gestionar su atención presencial sin necesidad de trasladarse previamente a una dependencia para solicitar el turno.

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Cómo consultar o cancelar un turno solicitado

ANSES también recordó que los turnos obtenidos pueden consultarse o cancelarse a través de la plataforma mi ANSES.

Para hacerlo, los ciudadanos deben ingresar a mi ANSES y acceder a las opciones correspondientes a la administración de turnos.

Esta herramienta permite revisar las solicitudes realizadas y cancelar aquellas citas a las que no se podrá asistir.

Desde el organismo destacaron que la posibilidad de elegir cualquier oficina del país apunta a brindar mayor flexibilidad a los ciudadanos y mejorar la organización de la atención presencial.

La disponibilidad de turnos dependerá de las oficinas y del tipo de trámite seleccionado.