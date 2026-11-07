El papa León XIV celebró este sábado una multitudinaria misa en Paysandú, Uruguay, ante aproximadamente 40.000 fieles, y llamó a fortalecer los vínculos entre las personas, construir puentes y transmitir la fe a las nuevas generaciones. Durante la ceremonia, el pontífice recurrió a dos símbolos especialmente representativos de la región: el puente que une Uruguay con Argentina y el mate.

La celebración se desarrolló en el Parque París Londres y reunió a peregrinos uruguayos, argentinos y brasileños que viajaron para participar de la primera misa al aire libre de su gira por Sudamérica.

En su homilía, León XIV destacó la importancia de la convivencia y la fraternidad, y alentó a los presentes a convertirse en protagonistas de una comunidad más unida.

“¡Qué importante es ser constructores de puentes!”, expresó ante la multitud, al referirse al puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con la ciudad entrerriana de Colón.

El puente entre Argentina y Uruguay como símbolo de unión

El pontífice utilizó la imagen del puente internacional General Artigas para explicar la necesidad de fortalecer los vínculos humanos.

Señaló que estas construcciones permiten conectar territorios, facilitar el intercambio y acercar a las comunidades, pero también necesitan bases sólidas para resistir las dificultades.

De la misma manera, sostuvo que la fe requiere formación y compromiso para mantenerse firme.

En ese sentido, invitó a los creyentes a construir relaciones basadas en la solidaridad, el diálogo y el acompañamiento mutuo.

La referencia tuvo un significado particular para los argentinos que cruzaron desde Entre Ríos para participar de la ceremonia.

El mate, protagonista de la homilía de León XIV

Uno de los momentos más particulares del discurso llegó cuando el Papa se refirió al mate, una tradición compartida por argentinos y uruguayos.

“El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro”, afirmó el pontífice, que destacó el valor de esta costumbre como espacio para compartir y fortalecer los lazos entre las personas.

Además, sorprendió a los presentes con una referencia al Vaticano.

“También hasta Roma ha llegado el mate”, comentó, al recordar que la infusión trascendió las fronteras sudamericanas.

León XIV explicó que el ritual de compartir un mate permite encontrarse, conversar y acompañarse incluso sin necesidad de hablar.

También señaló que la bebida está presente en momentos de soledad, cuando muchas personas encuentran un espacio para reflexionar y rezar.

La referencia fue recibida con especial interés por los fieles de ambos lados del río Uruguay, donde el mate forma parte de la vida cotidiana.

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Las palmeras y la importancia de transmitir la fe

Otro de los símbolos elegidos por León XIV fueron las palmeras características de la región, que suelen crecer agrupadas y formar grandes palmares.

El pontífice utilizó esa imagen para describir a la Iglesia como una comunidad que comparte raíces, valores y proyectos.

También recordó al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, conocido como el «obispo gaucho», por su labor pastoral y sus recorridos por el territorio uruguayo.

A partir de ese ejemplo, invitó a los fieles a continuar transmitiendo la fe a los niños y jóvenes, acompañar a las familias, sostener a los adultos mayores y ayudar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús”, expresó durante el cierre de su homilía.

Cómo continúa la gira del Papa por Sudamérica

León XIV había llegado a Uruguay el viernes 6 de noviembre, cuando fue recibido en Montevideo por el presidente Yamandú Orsi.

Tras la misa de Paysandú, la agenda del sábado contempla su regreso a la capital uruguaya, donde tiene previstas actividades en el barrio Casavalle, un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre celebrará una misa en la ciudad de Florida, antes de continuar su viaje hacia la Argentina.

La visita representa un acontecimiento histórico para los fieles argentinos, ya que será la primera llegada de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita apostólica.

La gira de León XIV continuará posteriormente por Perú, completando su recorrido por tres países sudamericanos.