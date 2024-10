Después de una serie de complicadas pruebas, este miércoles tres participantes comenzaron una nueva jornada en Bake Off Famosos (Telefe) en la cuerda floja: Nacho Elizalde, Cami Homs y Cande Molfese. Por eso, con el objetivo de que pudieran elevar su nivel, el jurado les propuso una prueba rápida. Aún así, al final del programa, dos de estos pasteleros volvieron a verse las caras al borde de la eliminación.

La situación de estrés y nerviosismo comenzó cuando Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana le pidieron a los famosos que decoraran una torta en 10 minutos. Quien salió más favorecido fue Nacho Elizalde, quien obtuvo el voto de confianza de Krywonis y Botana. En el último puesto se ubicó la expareja de Rodrigo De Paul.

Con este panorama, Wanda Nara anunció los detalles de la prueba creativa. “Si de creatividad se trata, este va a ser impresionante y van a tener que usar la motricidad fina a full. Van a tener que realizar algo que habitualmente usan mucho en las redes sociales. Yo ni escribo, mando solo memes, van a tener que replicar el meme que tienen en sus mesadas. Para eso tendrán dos horas”. Luego, Betular dio más detalles de la consigna: “La torta tiene que tener tres capas de bizcochuelo, un relleno elaborado y al menos 16 cm de diámetro”.

Uno de los más “perjudicados” con el sorteo fue Nacho Elizalde, quien tuvo que recrear una imagen de Damián Betular asomándose detrás de una pared. “Me fue tan mal en los naipes que hoy la tengo que romper. Y miren…No sé si reír o llorar, prefiero reírme”, destacó el joven. Minutos después, Maru Botana y el propio pastelero visitaron la estación del conductor.

“Lo que tengo que hacer es difícil”, comenzó diciendo Elizalde al ver a los dos jurados. Con el objetivo de animar al participante, Botana agregó: “Tremendo. Pero te veo contento”. Lejos de esta postura, Betular comentó con humor los aspectos que Nacho debía destacar de su imagen: “Tenés una estantería con un frasco, cosas atrás, siete frascos, campera de jean, remera negra, anteojos, barba de más días, no de esta, y el jopo”.

Insistentemente, Betular volvió a arremeter: “La cara, ¿cómo la vas a hacer? No me hagas de 80 años. Porque con buttercream…”. Con la idea de “conquistar” al jurado, el influencer afirmó: “Voy a usar un Betucream. Lo voy a dibujar aparte, lo voy a calcar. Y adentro va a haber unos colores lindos como te gustan a vos, pasteles. Te quiero sorprender”.

En la otra vereda de la contienda, Cami Homs debía recrear el meme de una muñeca despeinada junto a la frase: “Estoy bien”. Sin embargo, cuando el jurado tuvo que evaluarla, las devoluciones no fueron del todo positivas. “Con el bizcocho tuviste un problema. Está como un mazacote. Tu meme está bien, pero te he visto en mejores situaciones al momento de cocinar tortas”, destacó Krywonis. “Soy feliz en esta carpa, pero si me tengo que ir voy a estar contenta por haber tenido esta experiencia maravillosa”, expresó la modelo resaltando su paso por el programa.

Así las cosas, tanto Nacho Elizalde como Cami Homs volvieron a quedar en la cuerda floja, provocando que uno de los dos pasteleros debiera abandonar el programa. En esta instancia, ambos participantes habían utilizado el delantal celeste, el cual se cree que maldice a quien lo usa.

Después de mucho suspenso y tensión, la conductora se dispuso a anunciar que Cami Homs era la nueva eliminada del certamen. La sorpresa fue total, el silencio invadió el lugar y todos quedaron boquiabiertos. Incluso el propio Nacho Elizalde se quedó mudo y no festejó su salvación: “No entiendo, me quedé duro”. En ese momento, Homs solo atinó a decir: “No lo quería escuchar, pero no pasa nada”.

El primer miembro del jurado en tomar la palabra fue Krywonis: “Cami, hay un silencio que reina en el set de grabación que nunca pasó antes. No es casual, sos una persona que trajo seriedad, prolijidad, compromiso, amor por la pastelería. Luego pasan estas cosas en un juego y si en algún momento tenés que volver, lo harás con mucho brillo”. En esa misma línea se pronunció Betular, quien le manifestó su cariño a la pastelera: “Sabés que cuando toca ponerle palabras a nuestro oficio: disciplina, detalle, obsesión por lo que uno hace y por la belleza estética de las tortas. Vos cumplís con todas”.

Para agradecer a la joven por su participación, el cocinero cerró diciendo: “Esto no quita que seas una excelente pastelera, no quita toda tu trayectoria en Bake Off que fue impecable. Hoy por un detalle, que te deja afuera, no tires todo lo que construiste. Dedicate a esto porque lo hacés muy bien”.

Segundos más tarde, entre lágrimas, Homs habló ante sus compañeros y el jurado y se despidió: “Estoy súper agradecida con todos los halagos que me dijeron desde el primer día. Aprendí mucho de los tres. Como dicen, de los errores se aprende. Acá vine a aprender. Me confundí, lo acepto. Tengo mucho que mejorar, estar acá para mí es un lujo, uno que nunca en la vida lo hubiera esperado. Me costó mucho la decisión por mis nenes, porque había que estar muchas horas afuera de casa. Como saben todos, lo más preciado de mi vida son ellos”.