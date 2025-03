El viernes por la noche se convirtió en el escenario perfecto para que Cami Mayan dé comienzo a una nueva etapa de su vida. Tras su separación de Alexis Mac Allister, regresó al país y comenzó a trabajar como influencer; su popularidad le consiguió un asiento en Patria y Familia, uno de los programas de Luzu TV. Sin embargo, ahora decidió dar un giro inesperado en su carrera y tuvo su debut como cantante en una fiesta.

Esto lo hizo en Goldie Fest, evento creado por Federico Popgold, amigo y compañero de trabajo de Mayan. Con un conjunto de cuero de color rojo, compuesto por un corpiño triangular, un minishort a juego y unos borcegos altos—un look inspirado en el que usó Olivia Rodrigo en su presentación del Lollapalooza Argentina 2025—salió a un pequeño escenario y logró deslumbrar.

Todos los videos los subió en sus historias de Instagram, pero antes de subir la catarata de contenido, hizo un video dando un poco de contexto. Con el pelo despeinado, el maquillaje corrido y comiendo papas fritas en la cama, contó: “Voy a hacer un disclaimer antes de poner todas las historias. Para los que no saben, di una performance que no entienden, un papelón, pero me divertí mucho”.

“Yo les juro que estaba cantando. Lo que pensaba es si me acerco demasiado al micrófono, porque yo no me escuchaba, pero capaz me estoy escuchando y me acerco más al micrófono y se escucha demasiado mi voz, que es un horror. Pero ahora que veo todos los videos, me doy cuenta de que nadie escuchó mi voz. Por un lado, mejor, no se perdieron de nada, pero les prometo que estaba cantando y dándolo todo”, cerró y dio inicio a las pruebas de la noche.

Cami Mayan en la Goldie Fest cantando Un Año Sin Lluvia con una recreación del outfit que usó Olivia Rodrigo en el Lollapalooza Argentina (2025) pic.twitter.com/D21bLHYVi7 — fefe (@fedeebongiorno) March 29, 2025

Minutos antes de comenzar con su presentación, el público no tuvo reparos en celebrar a la influencer. Al grito de “¡Olé, olé, olé, olé, Cami, Cami, Cami!”, la llamaban para que salga a escena, mientras que en uno de los costados sus compañeros del programa de streaming la estaban esperando con un ramo de flores. “Mi cara de nervios hasta que entendía que me tenía que divertir”, escribió sobre los minutos previos a presentarse en el escenario por primera vez en su vida.

El primer tema que entonó fue uno de Selena Gomez, pero no fue cualquier tema, sino la versión en español de “A Year Without Rain”, que la propia estadounidense lanzó luego de la gran popularidad que consiguió. Su performance la arrancó de espaldas al público; cuando comenzaron a sonar los primeros acordes, se dio vuelta y desde el minuto uno interactuó con los presentes.

El escenario se encuentra en altura, por lo que se acercó al borde, se arrodilló y les cantó directamente a los espectadores. “Ver mis caras de comprometida con la causa. Me tomé el papel muy en serio”, escribió en el pie del primer corto que compartió con sus seguidores.

Luego fue el turno de uno de los primeros hits de Katy Perry: “Hot n Cold”. Ya para esto hizo salir al escenario a Fede, que interpretó el papel del novio y juntos hicieron el acting del tema: Fede con un ramo de flores—el mismo que le dieron antes de salir al escenario—que terminó aplastado en el piso y encima del público, un beso furioso y el canto a gritos de la gente hicieron del momento todavía más épico para Camila, que si bien tuvo su debut como cantante a modo de favor para su amigo, logró disfrutar a pleno del momento. “Chicos, este video me parece cine. Creo que me chapé más a Fede que a mi último chongo a esta altura”, puso a modo de broma en sus stories.