El inicio de la semana trajo consigo un nuevo e intenso capítulo dentro de las históricas polémicas que rodean al entorno de la Selección Nacional. Este lunes 8 de junio, un cronista del ciclo televisivo "Sálvese quien Pueda" abordó a Camila Mayan en la vía pública con el claro propósito de conocer sus impresiones en torno al inminente lanzamiento del documental titulado Muchachas. La entrega, producida por Telefe, estrenó recientemente su primer capítulo mostrando el día a día de las esposas y parejas de los campeones del mundo.

Lejos de eludir los micrófonos, la conductora de streaming evidenció un marcado fastidio. La molestia de la joven radicó en notar cómo el cronista traía a colación de forma sistemática diversas identidades del conflicto mediático pero omitía deliberadamente su propio nombre dentro de la conversación, situándola meramente como una espectadora de disputas ajenas.

"Yo nunca hablé nada, se ve que antes del Mundial no era tan relevante", dijo con sarcasmo Mayan.

"Antes del Mundial no era tan relevante"

El intercambio subió de tono de manera notable cuando el profesional de los medios indagó de forma directa sobre la trastienda de la producción audiovisual. Al ser consultada sobre si en alguna instancia previa a la realización se había barajado la alternativa de que ella formara parte de la grilla de testimonios del documental, la réplica de Mayan fue cortante y cargada de ironía: "Yo nunca hablé nada, se ve que antes del Mundial no era tan relevante".

La frase expone el malestar latente tras su separación del mediocampista Alexis Mac Allister, ocurrida luego de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, momento en el que el futbolista inició su relación con Ailén Cova.

El escándalo detrás de escena con Ailén Cova

La tensión en la entrevista se incrementó de manera notable en el momento en que el periodista introdujo en el cuestionario los nombres de Ailén Cova y de su expareja. Según versiones periodísticas que cobraron fuerza en las últimas horas, Cova habría grabado inicialmente sus escenas para el documental Muchachas —por el cual las participantes habrían percibido una importante suma en dólares—, pero posteriormente se arrepintió y solicitó formalmente que eliminaran su participación de la edición final debido al constante "hate" (mensajes de odio) que recibe en las redes sociales.

Ante este escenario y los rumores de internas, Camila Mayan manifestó su profunda indignación por verse expuesta una vez más como la única encargada de brindar declaraciones públicas sobre acontecimientos que ya no le pertenecen.

Una postura tajante sobre responsabilidades ajenas

Para cerrar su descargo y marcar una distancia definitiva de cualquier responsabilidad o decisión tomada por la actual pareja de Mac Allister, la influencer fue contundente ante los micrófonos de la televisión:

"No sé qué te puedo decir al respecto. Siempre pienso si hablo o no, no hay una respuesta correcta. No entiendo por qué tengo que dar la cara por otra persona. Para el resto y para mí es incómoda", expresó con firmeza. Asimismo, dejó una última reflexión conceptual sobre la conducta y la exposición: "Yo cuando no estoy segura de hacer algo, pienso en si hice algo malo a alguien por esto. Si el resto no puede responder esa pregunta a sí mismo, es algo que yo no puedo responder".