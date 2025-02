Desde hace tiempo, la familia Messi, cada tanto, queda en el centro de la escena por la posible llegada de un sexto integrante. El capitán de la selección argentina, que ya tiene tres hijos junto a Antonela Roccuzzo, declaró en su momento que tiene el deseo de tener una hija mujer.

En estos días, la propia Antonela se vio envuelta en rumores de un posible embarazo luego de que una periodista de Buenos Aires indicara que estaban en plena búsqueda de su cuarto hijo.

No sería algo descabellado ya que Messi, durante una entrevista posterior al Mundial de Qatar, no terminó de afirmar que ya no buscaban más integrantes para la familia y hasta deslizó que le gustaría tener una hija mujer.

La respuesta de Antonela Roccuzzo

A pesar de los rumores que están dando vueltas hace unos días, Antonela Roccuzzo se encargó de echarlos por tierra y desmentir las versiones que indican que está embarazada.

Fue el periodista Ángel De Brito quien, tras días de especulaciones en redes, publicó una conversación que tuvo con Roccuzzo en la que afirmaba que no estaba embarazada.

"Hablé con Antonela y me dijo que es falso el rumor de embarazo. Que hace tres años que «la embarazan»", aseguró el conductor de LAM en su cuenta de X.

Hablé con Antonella y me dijo que es falso el rumor de embarazo. Que hace 3 años que “la embarazan”! #LAM pic.twitter.com/eOx6oa5eUR — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 11, 2025

Los rumores incluyeron acciones un tanto particulares por parte de los seguidores de Antonela, que llegaron a fijarse en fotos recientes de la rosarina para ver cómo estaba vestida. Y como en algunos de los posteos lleva su torso tapado, empezaron las especulaciones con un posible nuevo embarazo.