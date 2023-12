Antonio Laje se refirió en Buenos Días América a las protestas y paro que anunció la CGT contra Javier Milei luego del DNU que firmó el presidente de Argentina esta semana, con 30 medidas centrales que anunció en cadena nacional de un total de 300 reformas.

"Si esto de acá a 4 o 5 la inflación no empieza a bajar y Milei va a estar complicado, sin duda, porque la clave de todo esto es que baje la inflación y la Argentina pueda empezar a progresar y se pueda empezar a ahorrar y tener una vida más normal", comenzó analizando el conductor.

Y agregó: "Si esto no tiene como efecto haber bajado la inflación producto de haber bajado el gasto público vamos a estar en problemas. Pero para esto hay que dar tiempo porque venimos de muchos años de mucha inflación y estamos cerrando un 2023 con 200 por ciento de inflación".

"Si lo que quieren ahora si en algunos sectores es querer voltear a un Gobierno que tiene 12 días, yo creo que este decreto no va a volver atrás. Si un presidente tira atrás una decisión a los 12 días automáticamente se queda sin poder", fundamentó el periodista.

Y continuó: "Pensar que el presidente Milei va a volver atrás con este decreto es soñar, no lo va a hacer y no lo tiene que sino no tiene poder y hoy necesitamos un Gobierno con poder, te guste o no te guste".

"Tenés que darle porque si en 6 meses la inflación empieza francamente a bajar, el Gobierno ajustó el gasto y dejamos de gastar en estupideces de nuestros impuestos, seguramente tu vida va a empezar a ser bastante mejor", pidió Antonio Laje.

"Yo entiendo que estamos acostumbrados a vivir en muchos casos del Estado, a pagar tarifas bajas, a que nos subsidien hasta las vacaciones. No se vive así en el mundo. No hay cuenta que resista: a la larga o a la corta termina todo volando por los aires. Y si no vayamos a los datos oficiales: tenés 45 por ciento de pobreza, ¿Dónde está el éxito de lo que se hizo hasta ahora en la Argentina?", se preguntó el conductor.

"Cerraste con 200% de inflación, 62% por ciento de pobreza de 17 años para bajo, ¿Dónde está el éxito? ¿No habría que dar un poco más de tiempo a un Gobierno que ganó legítimamente una elección? Y no se trata de ser mileista o ensobrado, les encanta ese mote de ensobrado, les aclaro que vivo laburando, tengo este trabajo y otro más. No necesito ningún sobre de nadie y puedo decir libremente lo que se me cante, nadie me dice absolutamente nada, lo que te estoy contando es convicción pura", remarcó Antonio Laje.

"12 días hace que está este presidente en el Gobierno, ganó una elección democrática y muy cómodo en segunda vuelta. ¿En serio creen que es momento de empezar a voltearlo? ¿En serio la CGT que hace 4 años no marchó por el 45% de pobreza y 200% de inflación en un año organizas una marcha ahora a 15 días del Gobierno y llamar a un paro?", cuestionó Antonio Laje sobre los anuncios de marchas en contra del Gobierno de Javier Milei.

"La Argentina está devastada, no tiene un solo peso y ahorro en las cuentas públicas, en serio no crees que no hay que darle la chance a un Gobierno nuevo que haga las cosas diferente y si dentro de seis meses no funciona empezar recién a plantearlo? ¿O vos crees que queriendo voltear a un presidente a los 15 días la Argentina va a estar mejor? Seamos un poquito democráticos y lógicos, tengamos sentido común. Acá hay un presidente que fue votado hace 12 días y eso te guste o no hay que respetarlo", finalizó.