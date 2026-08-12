Carlos Luis Cáceres y Carlos Alberto Ricchetti, los ciudadanos argentinos que permanecían desaparecidos en Colombia tras el terremoto ocurrido el lunes, fueron encontrados sanos y salvos esta tarde, según confirmaron las autoridades locales y la Cancillería.

Cáceres, de 69 años y oriundo de la provincia de San Juan, había sido visto por última vez en el municipio de Dosquebradas, ubicado en el departamento de Riseralda, ubicado en la zona centro-oeste del país.

El sismo, de magnitud 7.4, se sintió en diversas zonas de Colombia, aunque Pereira -la capital de Riseralda- fue una de las más afectadas; de hecho, la familia de Cáceres no tenia noticias de su paradero desde el sábado pasado, aunque recién esta tarde pudieron confirmar que el hombre estaba en buenas condiciones.

Allí vive Cáceres, cuya aparición fue confirmada por las autoridades locales y también por la Cancillería argentina, que tomó intervención a pedido de la familia.

Carla, su hija, señaló en declaraciones a Diario de Cuyo que “tiene algunos golpes, pero está bien y pudo salir”, aunque no brindó mayores detalles, y confió que se comunicó con organismos oficiales de Colombia, envió correos electrónicos, mensajes y fotografías y recurrió a las redes sociales para intentar encontrar a alguna persona que pudiera acercarse hasta la zona donde vive Carlos.

En tanto, Ricchetti, un periodista de 56 años, pudo comunicarse con sus allegados para avisarles que estaba a salvo, también en la zona de Pereira.

El hombre vive desde hace dos décadas en Colombia junto a su esposa, y el último contacto con su familia había sido el domingo por la noche, pocas horas antes del temblor.

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EL SISMO

El terremoto ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas regiones del país, aunque también fue percibido en Ecuador y Panamá.

Hasta el momento, fallecieron al menos 240 personas, más de un millar resultaron heridas y 60 edificios colapsaron, mientras que las autoridades mantienen los operativos de emergencia para localizar a personas que permanecen atrapadas o cuyo paradero todavía se desconoce.

Además de Pereira, Cali, Manizales y distintas localidades del departamento de Chocó, el temblor afectó distintas áreas en Bogotá, la capital colombiana, y Medellín.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, declaró la emergencia económica y social, y ordenó reforzar los operativos de asistencia y rescate.