Un hombre de 33 años que había sido reportado como desaparecido en La Plata fue hallado este lunes en la provincia de Entre Ríos, andando en una autovía mientras se dirigía aparentemente rumbo al noreste del país. La Policía confirmó que se encuentra en buen estado general de salud.

Desaparición en La Plata

Jorge Damián Da Rocha, domiciliado en Tolosa, La Plata. Según fuentes policiales y medios locales, el martes pasado por la tarde salió de la casa de su madre con su bicicleta con la intención de ir al colegio donde debía buscar a su hija, llamada Lucía, aunque nunca llegó al punto de encuentro.

Ante la ausencia de noticias, sus familiares radicaron la denuncia por desaparición en la Comisaría Sexta de La Plata. La investigación quedó a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local y de la fiscalía a cargo, que además coordinó acciones con las fuerzas provinciales y la policía de Entre Ríos.

Durante los días de incertidumbre, los familiares revisaron cámaras de seguridad públicas y privadas, comprobaron grabaciones en distintos accesos urbanos y rutas vecinas con la esperanza de rastrear su recorrido.

También declararon que Jorge atravesaba un cuadro de vulnerabilidad emocional, y que antes de perder comunicación envió mensajes inquietantes a su entorno.

Hallazgo en Entre Ríos y estado actual

En las últimas horas, personal policial entrerriano reportó que Da Rocha fue localizado mientras circulaba en bicicleta por la Autovía 14, en cercanías de la ciudad de Colón, en el límite con el departamento Federación.

Alertaron de inmediato a las autoridades de La Plata.

Los primeros reportes indican que el hombre se encontraba con vida y con signos de fatiga pero sin lesiones graves aparentes. Se evaluará su estado psicológico y físico mediante asistencia médica.

Al momento del hallazgo, manifestó su intención de continuar viaje hacia el norte (posiblemente Misiones), aunque esa versión aún no ha sido confirmada por la fiscalía.

Las autoridades entrerrianas que intervinieron fueron las dependencias del puesto de Control Vial de Mabragaña, vinculadas a la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la provincia.

Se espera que Da Rocha sea trasladado a La Plata para continuar con entredichos médicos y judiciales.

Perspectivas del caso y pasos futuros

La causa judicial por “averiguación de paradero” sigue abierta. La titular de la fiscalía involucrada (María Cecilia Corfield, según fuentes) está a cargo de las diligencias que establezcan las circunstancias de la desaparición, el recorrido de Da Rocha y su estado mental al momento de marcharse.

Además, se revisarán las comunicaciones telefónicas, los mensajes que envió antes de desaparecer y el análisis de cámaras que podrían aportar datos sobre su ruta entre La Plata y la zona donde fue hallado.

También se evaluará si recibió algún tipo de acompañamiento o intervención externa en su desplazamiento por territorio provincial.