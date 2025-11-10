Roció Belén Muñoz fue encontrada con vida tras haber pasado 20 días sin que nadie sepa de su paradero. La noticia la confirmó a El Litoral la fiscal Mayra Vuletic, quien adelantó que le practicarán una serie de chequeos médicos a la joven de 34 años.

Los primeros datos indican que la muchacha se contactó con una persona del círculo familiar para avisar que estaba regresando en colectivo a Venado Tuerto. En consecuencia, fue la propia fiscal la que se acercó a la terminal para recibir a Rocío.

Por el momento no se conocen más datos, y avanzada la jornada seguramente emitirán un informe desde fiscalía.

Según consta en la denuncia policial, Rocío había salido de su domicilio alrededor de las 16 del martes 21 de octubre. No llevaba consigo pertenencias importantes ni avisó a dónde se dirigía. Vestía una remera clara con estampa, un pantalón corto negro y zapatillas negras con detalles en rosa.