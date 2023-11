El tango fue el gran protagonista de la última emisión del Bailando 2023 (América). Para que la celebración del ritmo porteño fuera a lo grande, Marcelo Tinelli invitó a un referente de género: Silvio Soldán, quien no perdió la oportunidad de leer uno de sus poemas.

Para inspirarse, el histórico conductor de ciclos como Feliz Domingo y Grandes Valores del Tango le pidió a la bailarina Fiorella Giménez, exnovia de Cachete Sierra, que se parara en frente suyo. Ya con la musa delante, empezó la lectura de “Te prometo”, una composición con claras metáforas sexuales.

Soldán comenzó a leer y le puso énfasis a cada verso, mientras la participante del ciclo escuchaba sorprendida algunas analogías subidas de tono. “Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía/ Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso / Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos: los espacios más guardados donde nadie haya llegado”, arrancó recitando mientras Fiorella se sonrojaba y no ocultaba cierta incomodidad.

Y continuó: “Borraré con mi boca tus lunares; hurgaré entre todos tus lugares; volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza”.

Sorprendido por lo que escuchaba, Marcelo Tinelli empezó a tomar nota y le pidió a su colega que por favor después le mandara el poema completo porque lo iba a necesitar. Sin prestarle atención a lo que decía el otro presentador, el ex de Silvia Süller se volvió a un más histriónico y teatral para el cierre del recitado.

“Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura / Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela / Te prometo y te digo con certeza: si no cumplo mi promesa de la mano del Eterno que me hunda en el Infierno”, completó y recibió una ovación de parte de todos los que estaban presentes en el estudio.