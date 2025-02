Ángel de Brito sorprendió a los espectadores en las últimas horas luego de dar a conocer los mensajes que le envió una persona desconocida asegurando ser hijo suyo.

Mediante su programa Ángel responde (Bondi Live), el conductor le mostró a Pepe Ochoa y Fede Bongiorno una conversación vía Whatsapp con un supuesto joven que le reveló: "Ángel de Brito, soy tu hijo. En serio".

Según le indicaba esta persona: "Mi mamá quiere que nos hagamos un test de ADN, está segura que vos sos mi papá. ¿Por qué nunca me cuidaste? Eres alguien muy malo papá. Quería que seamos una familia linda y buena pero nunca me cuidaste estos años".

Y, le pedía: "Quiero que me compres todo. TODO. Todo lo que yo pida. Si me preguntás, en la escuela voy muy bien, saqué todos 10 el año pasado. Así que tenés un hijo inteligente. Pero, ¿por qué nos abandonaste?".

Sin embargo, en todo momento, el periodista se mostró irónico frente a esta situación desmintiendo esta información. Incluso, esto coincide con unas declaraciones que dio, dos semanas atrás, donde explicaba que nunca quiso ser padre.

En LAM (América TV), el conductor reveló: “Nunca quise tener hijos. No me surge”.

En cuanto a su postura de no hablar de su vida privada, explicó: “Siempre fui discreto. Soy así, lo que ves. No hay mucho personaje”.

Y, concluyó: “Nunca quise tener hijos. No me surge. Me lo preguntan siempre, pero no. De existir la posibilidad, hubiera recurrido a la subrogación, pero no me surgió”.