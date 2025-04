Una sorprendente imagen tomada al atardecer en un campo de la zona noreste de Rafaela generó revuelo en las últimas horas. Las fotos, registradas de forma casual mientras se realizaban tareas de trilla de soja, muestran una luz suspendida en el cielo con forma de plato volador. Así lo describió Pablo Schmithalter, productor y contratista.

Un hallazgo inesperado

“Estábamos trillando cerca de Rafaela, el tolvero sacó la foto con el atardecer y cuando me la mandó le pregunté: ‘¿viste eso que está ahí arriba?’”, relató Schmithalter en diálogo con Radio Rafaela. “Al acercarla nos dimos cuenta de que no era algo normal”, contó.

Las imágenes fueron tomadas en un campo al que los trabajadores llaman “la triple frontera”, por estar entre Rafaela, Lehmann y Bella Italia. Schmithalter explicó que las fotos se sacan habitualmente para armar un book de campaña, pero en este caso, el hallazgo fue totalmente accidental.

"No fue editada"

“Lo que aparece en las imágenes parece un plato volador. Aclaro que las fotos no fueron editadas. Está en cada uno creer o no. Nosotros no vimos nada en el momento, fue al revisar la imagen”, sostuvo el productor.

Según relató, tras la difusión de las imágenes, varias personas le escribieron para contarle que también vieron una figura extraña en otras ocasiones, especialmente en horarios cercanos al atardecer. “Uno no lo cuenta mucho porque te tildan de loco o se ríen”, agregó.

Buena campaña de soja en medio del misterio

Más allá del suceso, el contratista contó que la campaña de trilla avanza en la región. “Se largó hace unos 15 o 20 días y ahora ya estamos tomando ritmo. Los rindes vienen mejor de lo esperado, con valores entre 42 y 45 quintales por hectárea, gracias a una lluvia clave de 170 milímetros que cayó en la zona de Lehmann”, indicó Schmithalter.