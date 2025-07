A una semana de la ballena muerta que fue encontrada en Costanera Norte, un ejemplar similar apareció sin vida flotando en el río Paraná, debajo del puente de Zárate. De esta manera, es el tercer caso que se registra en menos de un mes.

Se estima que el cetáceo mide unos 10 metros de largo y cuenta con un avanzado estado de descomposición. Las autoridades consideran que podría tratarse de una ballena jorobada, pero aún no ha sido confirmado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario La Voz de Zárate, la Prefectura Naval realizó este lunes por la tarde un rastrillaje en la zona para evaluar la situación.

Además, de los procedimientos, participaron especialistas en Fauna Silvestre y científicos del CONICET, quienes evalúan de manera conjunta la mejor manera de remover el cuerpo. Por otro lado, también analizan los motivos detrás de la muerte de la ballena, por lo que no descartan alguna enfermedad o que el animal haya chocado contra alguna embarcación.

Este es el tercer caso que se registra en menos de un mes. El primero se registró el 9 de julio en el Río de la Plata, sobre la costa de Vicente López. El operativo se inició luego de recibir un llamado a la línea de emergencias náuticas 106. En ella se informó que, a la altura del kilómetro 18 del Canal Costanero, se encontraba una ballena encallada.

En el sitio también participaron agentes de Defensa Civil y de la Patrulla Policial de Vicente López. En forma conjunta, se delimitó un cerco perimetral de seguridad y se coordinó el procedimiento para la extracción del ejemplar. Finalmente, su cuerpo fue trasladado a un área despoblada para que continúe el proceso de descomposición.

El segundo caso se reportó el 15 de julio. En esa oportunidad, el ejemplar fue hallado en la Costanera Norte. Se trataba de un animal de seis metros de largo que presentaba signos de descomposición. Las autoridades retiraron el cuerpo al día siguiente de su aparición.

En estos dos casos, se trató de ejemplares de la ballena sei. Según la Comisión Ballenera Internacional es la tercera especie más grande después de la ballena azul y la ballena fin. Su nombre científico es Balaenoptera borealis.

Tras el hallazgo de los ejemplares, un grupo de expertos de instituciones públicas y organizaciones de conservación tomaron muestras para analizarlos e intentar explicar cuál fue la causa de las muertes.

El ejemplar hallado primero correspondía a una cría de aproximadamente 8 metros de longitud, que habría fallecido tres días antes de su descubrimiento, de acuerdo con los datos recabados por los equipos científicos. Un grupo de investigadores provenientes de instituciones como el Museo Argentino de Ciencias Naturales y el CONIECET trabajaron en el área. Laura Prosdocimi, doctora en biología e integrante del Laboratorio de Ecología, Conservación y Mamíferos Marinos, explicó que se estima que las ballenas halladas nadaban en grupo, pero de algún modo la marea las condujo hasta las costas de Capital Federal y la Zona Norte.

Los estudios que se realizarán a partir de las muestras no arrojarán resultados definitivos de inmediato, pues como señaló Prosdocimi, “no son estudios rápidos, y hay que tener en cuenta que las posibles causas de las muertes no serían concluyentes”. Además, la Fundación Cethus, que colabora con autoridades de biodiversidad, difundió un comunicado en el que advirtió que, ante el hallazgo de animales varados, las personas no deben tocarlos y deben contactar de inmediato a las autoridades competentes.

El doctor en biología e investigador de mamíferos marinos en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR), Mariano Coscarella, afirmó a Infobae que la presencia de ballenas sei en la Cuenca del Plata no resulta tan inusual, dado que esa región forma parte de la ruta migratoria de la especie. Coscarella explicó que la población de ballenas sei que migra por estas aguas acostumbra desplazarse en verano y otoño por la zona próxima a la Patagonia argentina, pero aclaró que estos ejemplares “no llegan a la Antártida”.

Hasta el momento, los especialistas descartan que un derrame de petróleo haya incidido en las muertes registradas en esta semana. Coscarella comentó a Infobae: “No hay evidencia de que algún derrame de petróleo haya afectado a los animales muertos que se encontraron esta semana. Creo que será muy difícil conocer cuál fue la causa de sus fallecimientos”.