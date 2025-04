Pepe Ochoa y Ángel de Brito contaron en LAM (América TV) que Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron tras 7 años juntos y un hijo en común, algo que sorprendió a la mismísima protagonista por la rapidez con la que se filtró la mala nueva.

En tanto, este jueves fue la propia Juana quien recurrió a sus redes sociales para contarle ella misma a sus seguidores los motivos de la separación en la que aseguró no hubo escándalo alguno ni terceros en discordia.

"Aquí estoy. Me cuesta un poco hacer este comunicado porque si bien estoy acostumbrada a compartir cosas personales, desde mi primer hijo, el embarazo y la lactancia... son cosas que siento que le pueden aportar a las otras personas. En este caso, que mi separación no le aporta a nadie, me cuesta", deslizó de entrada con algo de pudor.

Al tiempo que aseguró que lo que ocurrió fue "simplemente dos personas que no estaban funcionando bien como pareja". Y aclaró sin vueltas: " Elijo compartirlo porque quiero que se dejen de hablar tantas pavadas. Vi las notas que me mandaban por inbox y lo primero que quiero aclarar es que no me dejaron. Hay medio país dándome su pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida... no es real".

"Estoy bien. Estoy convencida de que la decisión es la más adecuada, la mejor. Los chicos son prioridad absoluta y para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estarlo. Es un proceso difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración porque se cae lo que uno idealizó. Por más seguro que estés en la decisión, duele y es un proceso a transitar. Lo hacemos de la mejor manera posible para acompañar a los chicos", agregó a corazón abierto.

Por último, Juana Repetto hizo saber que con Graviotto intentan preservar la relación familiar. "Con Sebi estamos tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia, no siempre es fácil pero se da con mucho amor y firmeza porque queremos hacer lo mejor por los chicos", confió mientras despidió lamentando la situación. "Lamento que la separación sea poco jugosa e interesante. No pasó nada es simplemente dos personas que no estaban funcionando bien como pareja", concluyó.