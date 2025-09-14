"Bueno gente, al final no me han dejado subirme al avión y me he quedado así. No he podido ir a Puerto Rico. Hemos llegado 5 horas antes al aeropuerto y en el mostrador hemos hecho el "check-in". No sé qué. Se han llevado mi puta maleta, se han llevado mi maleta", explicó.

En este punto, indicó que, a pesar de que ya tenía su tarjeta de embarque y un asiento asignado en el vuelo, en un último control le dijeron que había algún problema con su Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) y que no podía embarcar en el avión.

"Pero encima un trato de mierda, los de [la aerolínea] Iberia, en plan: me ves llorando, te estoy diciendo "por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar alguna solución? Aunque sea para coger un vuelo mañana, en plan, ¿me puedes ayudar, por favor?".

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"Que estoy aquí, que se están yendo mis ocho amigos solos y yo me estoy quedando aquí sola en el puto aeropuerto llorando, con la camiseta de Bad Bunny puesta. Y nada, bueno, superbordes. En plan, superbordes", continuó. "Pues ahora estoy aquí, sola, llorando en el aeropuerto. y sin ver a Bad Bunny", concluyó.

😢🗣️"Pues ahora estoy aquí, sola, llorando en el aeropuerto": La emotiva queja de una española que no pudo ir a concierto de Bad Bunny



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No obstante, la mujer anunció este sábado en sus redes que finalmente estaba en territorio puertorriqueño, si bien no detalló cómo solucionó el problema.