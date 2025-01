Este lunes por la noche Jenifer Lauría volvió a Gran Hermano (Telefe) y generó una gran conmoción en la casa. Su entrada generó muchísima incomodidad en Chiara Mancuso, ya que las dos están interesadas en la misma persona: Giuliano Vaschetto. Las dos tuvieron distintos fogosos momentos en las últimas semanas y el choque entre ambas parecía inevitable.

Este reingreso de la joven proveniente de La Matanza se dio a través del voto del público y para reemplazar a Andrea Lázaro, quien el último miércoles decidió abandonar el reality show que conduce Santiago del Moro por un problema de salud. Así, la expareja del futbolista Ricardo Centurión regresó a la competencia con el 57,4 por ciento de los votos positivos de los televidentes. “Voy a ir por todo”, dijo, antes de volver a entrar al juego y luego de dejar en el camino a Sebastián Bambi Bello, Delfina De Lellis, Renato Rossini, Candela Campos, Ezequiel Ois y Luca Figurelli, sus contendientes en el repechaje.

Pero apenas hizo su reingreso, la cara de Chiara se transformó. Mientras su compañeros celebraban y arengaban por el regreso de una de las participantes que más dio que hablar en la corriente temporada, la hija de Alejandro Mancuso -exfutbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina, entre otros- permanecía inmóvil y se limitaba a aplaudir con muchísima frialdad. Incluso, se dieron un abrazo cargado de tensión.

Por su parte, Jenifer dejó en claro que no perdona el romance entre Chiara y Giuliano. Incluso, cuando lo saludó a él, a pesar de darle un beso en la boca, hizo el gesto de que va a clavarle un puñal por la espalda, como dando a entender que se siente traicionada por él.

¡Bienvenida Jenifer! Así fue su reingreso a la casa y la reacción de sus compañeros 😱



🔥Mirá #GranHermano en YouTube, Twitch Telefe y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam y por Twitch @Telefe 🤳 pic.twitter.com/YA466ri1Qr — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 14, 2025

Tras la entrada de Jenifer, y después de un día en el que tuvo varias peleas con Giuliano, Chiara salió al patio y, en una charla con Katia La Tana, adelantó cuál iban a ser sus pasos a seguir dentro del juego. “Estoy un poco incómoda, obvio. Pero no sabés todo el tiempo en que estuve incómoda... Ahora los saco a los dos de la casa. Obvio que con inteligencia”, dijo Mancuso a la vez en que aseguró que no está dispuesta a pasarla mal otra vez durante su estadía en el reality.

"Ahora los saco a los dos de la casa": Chiara tomó postura con la entrada de Jenifer 🔥



🔥Mirá #GranHermano en YouTube, Twitch Telefe y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam y por Twitch @Telefe 🤳 pic.twitter.com/IELqzchHYF — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 14, 2025

A fines de diciembre Jenifer se había convertido en la tercera eliminada del actual Gran Hermano. Días después de su expulsión, estuvo en La noche de los ex (Telefe) donde le preguntaron por uno de los momentos más polémicos que protagonizó: una comentada escena íntima con Giuliano Vaschetto, en donde parecía estar masturbándolo adelante de toda la casa.

Después de su eliminación, Jenifer habló de su polémico video íntimo

“¿Vos qué estabas tocando ahí?”, le preguntó Roberto Funes Ugarte a Jenifer mientras en pantalla se repetía la comentada escena en cuestión. Lejos de toda suposición, la reciente eliminada respondió: “Yo le estaba tocando la panza, chicos. Además, ¿no se dan cuenta que es al costado? Qué va a tener, ¿una cosa así?...”. Fue entonces cuando Manzana, el exparticipante, quiso ser más incisivo: “Con todo el respeto del mundo. Si lo hubieras hecho, ¿lo hubieras dicho?”.

“Sí, lo hubiera dicho. Pero no lo voy a hacer delante de tanta gente. Claro, yo sé que mi hija me está mirando 24/7 (todo el día) y no iba a hacer nada de esas cosas”, aseguró Lauría. Como si la situación no estuviera clara, el conductor agregó: “Vamos a decir las cosas como son. Toda la gente pensó que lo estabas masturbando a Giuliano”.

“No, yo estaba abrazada. Le metí la mano. Y cuando él se mira y hace esas caras es porque ponía duro el abdomen y yo le pegaba. Eso era lo que hacía así. Y cuando se acomodaba es porque estábamos apoyados en el borde. No pasó nada de eso”, cerró.