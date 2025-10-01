La Selección Argentina se enfrentará este miércoles con Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Sub 20 de Chile, con el objetivo de conseguir un triunfo que la deje con un pie y medio en los octavos de final. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, está programado para las 20, se podrá ver a través de Telefe y DSports y el árbitro designado fue el español José María Sánchez Martínez.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a este encuentro luego del trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, donde jugó gran parte del partido con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández. Pese al hecho de estar durante casi todo el encuentro con uno menos, la “Albiceleste” pudo cerrar el partido con un resultado muy positivo a su favor, que la deja en una buena posición de cara a las posibilidades de terminar en las primeras posiciones del grupo.

La gran estrella de dicho cruce fue el delantero Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete. Primero abrió el marcador apenas comenzó el partido, mientras que sobre el cierre de la primera mitad estiró la ventaja con un buen cabezazo. Por su parte, Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.

En caso de conseguir un nuevo triunfo, la Selección Argentina quedará prácticamente clasificada a los octavos de final, instancia a la que clasifican los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Australia, por su parte, cayó en el debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos de juego.

Este miércoles estará cargado de actividad, ya que también jugarán España-México e Italia-Cuba a las 17, mientras que a las 20 también se enfrentarán Brasil y Marruecos.

Puede interesarte

Posibles formaciones de Argentina y Australia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.