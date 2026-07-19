El equipo de Lionel Scaloni buscará conquistar su cuarta estrella y defender el título obtenido en Qatar 2022, mientras que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente intentará sumar su segundo Mundial, luego del conseguido en Sudáfrica 2010. El partido más esperado de los últimos cuatro años se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro comienza a las 16 y será dirigido por el árbitro esloveno Slavko Vinčić

El Mundial 2026 llega a su capítulo decisivo. Argentina y España, dos de las mejores selecciones del torneo, se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final con un objetivo en común: levantar la Copa del Mundo y escribir una nueva página en la historia del fútbol. Dirige el esloveno Slavko Vinčić.

La gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el partido más importante del certamen. El encuentro comienza a las 16 (hora de Argentina) y será dirigido por el árbitro esloveno Slavko Vinčić.

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Será un duelo entre dos estilos bien definidos. Argentina cuenta con la jerarquía y experiencia de Lionel Messi, la intensidad del mediocampo y la contundencia de la delantera de más goles de la Copa del Mundo para intentar defender el título mundial. España, en cambio, buscará imponer su tradicional juego de posesión, el talento de Pedri y la calidad de Lamine Yamal y Nico Williams, el oportunismo de Oyarzabal y la aparición magistral de Mikel Merino, el de los goles de oro, para volver a lo más alto del fútbol mundial.

El MetLife Stadium será el escenario donde una de las dos selecciones escribirá una nueva página dorada. De un lado, la vigente campeona del mundo; del otro, una España renovada que quiere recuperar la gloria.

El equipo de Scaloni fue creciendo con el correr de los partidos y mostró personalidad en cada instancia decisiva. En la fase eliminatoria superó a Cabo Verde por 3-2, luego dejó en el camino a Egipto por el mismo marcador y venció con autoridad a Suiza por 3-1 en cuartos de final. En semifinales protagonizó un intenso duelo frente a Inglaterra y se impuso por 2-1 para meterse nuevamente en una final mundialista.

El plantel de De la Fuente, por su parte, ratificó el gran nivel que viene mostrando en los últimos años. En octavos goleó 3-0 a Austria, eliminó a Portugal por 1-0 en un clásico ibérico, derrotó 2-1 a Bélgica en cuartos y en semifinales superó con autoridad a Francia por 2-0 para sellar su pasaje a la definición del campeonato.

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Nombres en Argentina y España

A la espera de la confirmación de Scaloni, hay algunos jugadores como Nico González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno en la consideración tras sus ingresos contra Inglaterra.

El ingreso de Nico González podría ser por un volante, aunque Leandro Paredes será titular si está bien y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son una fija. El único que podría salir es Giuliano Simeone.. La explicación de ese cambio podría explicarse para contener junto a Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal y las subidas de Pedro Porro.

En tanto, Gonzalo Montiel es otro de los candidatos a ingresar porque Nahuel Molina no está transitando su mejor nivel en la Copa del Mundo y quedó marcado en el gol de Inglaterra, cuando Anthony Gordon le ganó la pulseada y puso el 1-0.

Por su parte, el técnico español repetiría el equipo que viene de dejar en el camino a Les Bleus, aunque hay algunas dudas con Lamine Yamal y Pedro Porro, quienes terminaron con molestias físicas la semifinal.

Argentina vs España en la final del Mundial 2026



Hora: 16:

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey

Árbitro. Slavko Vinčić (esloveno)

TV: TV Pública/Telefé/TyC Sports/Dsports/Disney+