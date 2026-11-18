Nico Paz en el primer tiempo y Mastantuono en el segundo (dos de los varios zurdos que puso Scaloni en cancha) la “rompieron”. Julián Alvarez también mostró su capacidad goleadora y ellos guiaron al equipo a un gran triunfo ante Costa Rica. El estadio tuvo un marco adecuado cuando se liberó el ingreso a una multitud que lo hizo en forma gratuita, ya con el partido empezado.

Falta Messi y no será fácil convivir sin él. Mientras tanto, es saludable que haya una idea que se respeta al máximo y que el equipo asuma el compromiso, colectivo, de disimular su ausencia. El 7 a 0 contundente y con momentos de fútbol brillante, fue la respuesta no solo a la derrota del viernes ante Uruguay, sino a este tiempo de desafíos. El primer tiempo de la selección fue de altísimo nivel, con actuaciones brillantes de Nico Paz y Julián Alvarez, a quienes se sumó Mastantuono en el segundo. Fue una goleada que no admitió ninguna objeción y frente a un rival que es menos que Uruguay, es cierto, pero bastante más que otros.

Nico Paz y Julián Alvarez se la tomaron en serio, la “descosieron” en el primer tiempo, marcaron cuatro golazos entre los dos y le pusieron la firma a ese 4 a 0 rotundo y contundente que marcó las claras diferencias entre las dos selecciones.

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Argentina manejó el partido como sabe hacerlo, con posesión casi total de la pelota, sumando constantemente a los dos marcadores de punta al ataque (bien Giay y Vega apareciendo por afuera para abrir la cancha) y demostrando contundencia. Tuvo algunos desacoples defensivos en el arranque del partido, obligando a una brillante intervención del Dibu Martínez ante un remate a quemarropa de Ugalde luego de un centro de Taylor en un desborde por el sector izquierdo de la defensa argentina, pero se acomodó después de los 15 minutos y ya Costa Rica no llegó más.

Los que llegaron fueron los goles de Argentina. Arrancó Nico Paz a colocar, siguió Julián Alvarez luego de un pase atrás de Giay (un gol con el sello de Scaloni) y después vinieron dos golazos. Nico Paz metió un “fierrazo” con la derecha y la clavó en el ángulo. Y Julián no quiso ser menos que su compañero y metió un remate violento de zurda que también dejó sin chances al vulnerable arquero costarricense, que nada pudo hacer en ninguno de los goles de Argentina.

A todo esto, Enzo Fernández y MacAllister marcaron el ritmo, impusieron la pausa y fueron los conductores en la mitad de la cancha. Argentina encontró una sociedad interesante en la dupla Prestianni-Vega por izquierda y también se respaldó en los encuentros de un Paz muy movedizo con un Agustín Giay que se mostró siempre bastante solo por el otro sector.

Franco Mastantuono ingresó en el complemento, marcó dos goles y selló el 7 a 0 definitivo de una noche en la que también anotaron Julián Álvarez por duplicado y Alexis Mac Allister.REUTERS/Ivana Maritano

La superioridad de Argentina se manifestó con claridad en ese 4 a 0 del primer tiempo, reflejo total de lo que pasó en un partido en el que hubo un dominador absoluto, con rendimientos de altísimo nivel como los de Nicolás Paz (ovacionado por la gente… ¿nace un ídolo…?) y Julián Alvarez, que mostró no solo su capacidad de gol, sino también su voluntad para mostrarse siempre y en todos los sectores de la cancha.

Los dos salieron en el arranque del segundo tiempo (al igual que Giay). Mastantuono, Montiel y el Flaco López entraron por Paz, Julián Alvarez y Giay. Y Mastantuono tomó el desafío de reemplazar adecuadamente a uno de los mejores de Argentina (Nico Paz) para tocar dos veces la pelota y hacerse notar enseguida. En la primera, obligó a una atajada del arquero para tirar la pelota al córner. En la segunda, recibió un pase quirúrgico de Enzo para definir de zurda y convertir el 5 a 0. Iban apenas 3 minutos del segundo tiempo.

Argentina fue perdiendo dinámica y ritmo. Los que entraron, salvo Mastantuono, no le aportaron esa capacidad para tocar de primera y para darle dinámica al juego, que había conseguido el equipo en ese primer tiempo espectacular en fútbol y goles. De todos modos, al partido lo siguió manejando la selección y Scaloni aprovechó la circunstancia para seguir probando jugadores y por eso fue incluyendo a Almada, Tagliafico, Anselmino y Simeone. El partido estaba definido y restaba saber por cuántos goles lo iba a ganar.

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Dentro de ese panorama, de esa pausa que se había tomado el equipo, llegó el 6 a 0. Lo hizo MacAllister definiendo adentro del área como si estuviera “en el patio de su casa”, dejando dos rivales en el camino y sometiendo al arquero costarricense. Ya el estadio tenía otra escenografía porque se abrieron las puertas para el ingreso de muchísima gente de manera gratuita. Y aún así, arreciaron los insultos hacia el presidente de la Afa, que disfrutaba de este verdadero paseo del equipo de Scaloni.

Y Mastantuono fue el que no quiso quedarse afuera de las grandes figuras. Faltaba el tercer integrante del podio, para sumarse a Julián Alvarez y a Nico Paz. Y ese lugar fue para Mastantuono, que tocó en pared con Simeone, buscó la devolución y clavó un remate abajo, junto al poste izquierdo de Sequeira para el 7 a 0 final.

El cierre del 2026 no podía ser de otra manera que así, con una goleada y con una actuación que despertó simpatías en la muchedumbre que le dio un marco adecuado al estadio cuando se abrieron las puertas y se produjo el ingreso gratuito de la gente. No importa. Será cuestión de análisis de los dirigentes (Tapia fue insultado, reiteramos). Argentina ganó y el equipo se fue ovacionado.

Argentina se debía una victoria, una buena actuación y tratar de ir juntando fuerzas para convivir con esta nueva era. Es otro tiempo, ya sin el hombre que nos “sacaba del agua” permanentemente. Asoman figuras nuevas, pero lo que realmente importa es que hay una idea que no se negocia y a la que no se renuncia, por más que ya el gran capitán no esté.