El equipo de Scaloni sometió a Bolivia durante los 90 minutos. Lautaro Martínez (de lo mejor), Nicolás Paz (otro para destacar), Cuti Romero y el Flaco López, marcaron los goles para una victoria inobjetable. El pibe de Boca, Leonel Flores, levantó a la gente en los minutos finales del encuentro. El sábado, ante Burkina Faso mientras se espera el jubileo del martes.

La gente fue llegando con expectativa, con alegría, pero también con esa cuota de melancolía propia de un proceso nuevo y sin alguien que fue figura estelar, adentro y afuera de la cancha, durante 20 años. El post Messi y el post copa del mundo se empiezan a sentir.

Sobre todo lo primero, porque habrá que acostumbrarse a un contexto diferente, tanto deportivo como económico. Pero hay que transitarlo y de la mejor manera. No es común que un país juegue siete finales en 12 años, como ocurrió con esta selección de Messi, con diferentes entrenadores y con dispar suerte, pero nos acostumbramos a llegar al final.

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Y eso es algo que ha jerarquizado a este castigado fútbol argentino de entrecasa, que pasea sus carencias y pobrezas domingo tras domingo, pero que a nivel internacional se ha encargado, este grupo de jugadores con un entrenador que no ha parado de sorprender, de ponerlo bien arriba.

El dominio de Argentina fue total. Bolivia se paró con cinco en el fondo con el único objetivo de tratar de frenar a un rival que se encargó desde el primer minuto de someterlo. Debía encontrar, la selección de Scaloni, la precisión suficiente en tres cuartos de cancha para que el gol caiga de manera natural.

Y así fue cuando Lautaro Martínez recibió en la puerta del área y cuando se perfiló para pegarle de derecha, no quedaba ninguna chance para Viscarra. El remate del “Toro” (de lo mejor de Argentina en el primer tiempo) se metió junto al palo derecho.

Lejos de frenar su ímpetu, Argentina siguió jugando como si el partido estuviese empatado. Y Bolivia también, porque no reaccionó nunca. Scaloni armó un tándem de jugadores sin rodaje en la selección por el costado izquierdo, con Román Vega arrancando desde atrás y Prestianni en el medio.

Por el otro lado, la dupla quedó armada con Nicolás Paz (otro de los rendimientos individuales rescatables) y Agustín Giay. A ellos, además de los dos “9”, se agregaron Palacios y MacAllister por el medio, manejando la pelota en la salida.

Argentina enfrentó a Bolivia

El partido se definió llegando a la media hora de esa parte inicial, cuando Palacios metió un pase quirúrgico, milimétrico, para habilitar a Nicolás Paz, que inteligentemente hizo la diagonal profunda para quedar mano a mano con el arquero boliviano, definiendo con un toque sutil por encima de su cuerpo, marcando el 2 a 0 con el que se fueron esos primeros 45 minutos, que pudieron acabar con un resultado superior de no haber mediado una mala definición de Julián Alvarez, que se demoró demasiado y se quedó sin margen de maniobra a medida que se acercó al arco rival.

El partido estaba terminado desde el primer tiempo, pero el Cuti Romero se encargó de asegurarlo con un cabezazo que dejó sin chances a Viscarra en el inicio del complemento.

Fue lo último que hizo el capitán, porque enseguida llegaron los tres primeros cambios de Scaloni. El fue uno de los que salió (entró Balerdi en su reemplazo) y se sumaron Prestianni y Paz, los dos volantes laterales, que dejaron su lugar para Barco y Mastantuono, que se ubicaron en las mismas funciones de sus reemplazados.

Los cambios bajaron un poquito el nivel futbolístico del equipo, aunque la superioridad siguió siendo manifiesta.

Volvió a retocar el equipo Scaloni, porque también se trataba de eso, de tratar de probar jugadores. Entraron Simón, Ezequiel Fernández y el Flaco López en un partido que se había convertido en un trámite para la selección argentina, ya que no había ningún riesgo para el Dibu frente a la levedad total de los bolivianos.

A ellos se sumaron Valentín Gómez y Flores, una de las apariciones más gravitantes que ha tenido el fútbol argentino (este muy buen delantero de Boca), seguramente con “poca vida” en el fútbol argentino, porque es candidato firme para jugar en el fútbol europeo en breve.

Los ingresos de López y Flores fueron determinantes y levantaron la modorra del final del partido. Lo de Flores fue tremendo, porque se paró por izquierda (en Boca lo hace generalmente por derecha y bien abierto) y armó un desparramo.

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Y al Flaco López le anularon mal un gol después de un pase de Julián Alvarez, mientras que en la oportunidad siguiente que se le presentó, no perdonó. Encontró la pelota luego de una gran jugada de Flores, adentro del área, para colocar un remate que se metió junto al palo izquierdo: 4 a 0 a tono con la diferencia notable que hubo entre uno y otro equipo.

Ganó Argentina con holgura y sin tener en su propio “mazo de cartas” a la más importante, que es Messi, el ancho de espadas durante 20 años de historia del fútbol argentino.

La casa está en orden, más allá de la levedad del rival. Quizás haya que pensar en el día de mañana de encontrarse con rivales de mayor envergadura. Pero parece que a esta selección no importa mucho la categoría de los rivales previos cuando llega el momento de la competencia superior.

Porque no tuvo rivales de fuste en el proceso previo, por ejemplo, al Mundial de Estados Unidos y, sin embargo, llegó a la final. Un 4 a 0 que entusiasma, a días de la despedida del mejor de todos.