La Selección Argentina Sub 20, con un gol de Mateo Silvetti y una destacada actuación de su arquero Santino Barbi, superó 1-0 a Colombia y avanzó a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. El rival en la final será Marruecos, que eliminó a Francia en los penales.



El encuentro fue un desafío físico, con ambos equipos luchando intensamente por el control del balón. Si bien hubo llegadas de ambos lados, fue la defensa y la seguridad en el arco lo que marcó la diferencia para la Selección. Santino Barbi, el arquero argentino, tuvo una actuación sobresaliente, evitando que los colombianos pudieran marcar en varias ocasiones de peligro.

El único tanto del partido llegó en el minuto 68, cuando Mateo Silvetti aprovechó un centro preciso desde la derecha y definió con tranquilidad ante la salida del arquero rival, Andrés Gutiérrez. La jugada fue el resultado de un excelente trabajo colectivo, que mostró la paciencia y el control que la Selección tuvo durante todo el encuentro. Si bien Colombia tuvo algunas ocasiones, la seguridad defensiva de Argentina fue clave para mantener el 1-0 a favor.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



GRAN jugada de Prestianni que asistió a Silvetti para el 1-0 ante Colombia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/12SgNTH2kO — DSPORTS (@DSports) October 16, 2025

El arquero argentino, Santino Barbi, fue un protagonista clave en la victoria. A lo largo del partido, Barbi estuvo atento a los disparos de los colombianos, realizando intervenciones decisivas. En particular, se destacó en una atajada crucial a un remate de cabeza de un delantero colombiano, manteniendo el cero en el arco argentino cuando más lo necesitaba su equipo.

La seguridad que transmitió Barbi al resto del equipo fue fundamental para que Argentina pudiera manejar el tiempo restante sin mayores sobresaltos. La capacidad de reacción del arquero, que parece estar en su mejor momento, ha sido un factor clave en el rendimiento global del equipo durante todo el torneo.

Marruecos, el rival de la final

Este domingo, la Selección Argentina se medirá ante Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20, un equipo que llega con gran fuerza luego de superar a Francia en un emocionante desempate por penales en Valparaíso. Los marroquíes igualaron 0-0 con los galos en tiempo regular, pero fueron más efectivos desde los 12 pasos, ganando 4-3 y asegurando su lugar en la definición.

Argentina y Marruecos se verán las caras en un encuentro que promete ser muy disputado. Los africanos han demostrado un juego sólido y disciplinado a lo largo del torneo, por lo que la final será un desafío importante para el equipo de Diego Placente.

Mientras tanto, Colombia y Francia jugarán el sábado a las 16:00 (hora argentina) por el tercer y cuarto puesto del certamen. Ambos equipos buscarán cerrar el torneo con una medalla, tras haber caído en las semifinales en partidos muy disputados.

Puede interesarte

El regreso a la final después de casi dos décadas

Este es un logro importante para la Argentina Sub 20, que regresa a una final del Mundial Sub 20 después de 18 años. En 2005, el equipo dirigido por Hugo Tocalli se coronó campeón en los Países Bajos, y ahora, con Placente en el banco, busca repetir la hazaña y sumar su sexto título en la categoría.

La clasificación de Argentina a la final no solo es un logro deportivo, sino también un mensaje de esperanza para el futuro del fútbol juvenil en el país. Este equipo, compuesto por jóvenes talentos, ha demostrado tener la garra y la disciplina necesarias para competir al más alto nivel, y ahora tendrá la oportunidad de pelear por el título mundial.