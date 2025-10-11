La Selección argentina cerró su primer amistoso de la gira por Estados Unidos con un triunfo por la mínima ante Venezuela. Sin Lionel Messi —liberado para jugar en Inter Miami—, el equipo de Lionel Scaloni mostró pasajes de buen juego, pero careció de eficacia para plasmar en el marcador su dominio.

El gol fue convertido por Giovani Lo Celso a los 31 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva que culminó con una asistencia de Lautaro Martínez.

Venezuela resistió, y Argentina falló en la definición

Pese al dominio albiceleste, el partido no fue holgado. La “Vinotinto” se cerró bien en defensa y encontró en su arquero José Contreras a la figura del encuentro: tapó remates claros de Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Nico Paz, entre otros.

Venezuela, que venía de una dura goleada ante Colombia por Eliminatorias, estuvo cerca de empatarlo con un disparo que dio en el travesaño.

Scaloni probó nombres y dio minutos

Con el resultado a favor, Scaloni rotó el equipo y le dio minutos a jugadores como Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister. También volvió a destacarse Nico Paz, el juvenil del Real Madrid, con buenos movimientos ofensivos y un potente remate desde fuera del área.

El equipo mostró intensidad y creatividad en tres cuartos de cancha, pero no logró liquidar el partido y terminó sufriendo algunas aproximaciones rivales sobre el cierre.

Messi se quedó en Miami

Lionel Messi fue liberado por el cuerpo técnico para enfocarse en el partido que Inter Miami disputará este sábado por la MLS. Scaloni prefirió no arriesgarlo, sabiendo que el 10 ya había cumplido con lo pactado con la AFA y su club.

Argentina volverá a jugar el próximo martes frente a Puerto Rico en Fort Lauderdale, en lo que será el segundo y último amistoso de esta ventana.