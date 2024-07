La Selección Argentina Sub 23 hará su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, este miércoles 24 de julio, ante Marruecos a las 10:00hs (hora argentina), en el Estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Ettiéne.

El entrenador albiceleste, Javier Mascherano, tiene algunas dudas con respecto a los once titulares que enfrentaran a los marroquíes, sobre todo en la mitad de la cancha y terminará defiendo sobre la hora.

Con la presencia de los campeones del mundo desde el arranque (Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Thiago Almada), la ilusión de los hinchas por conseguir la medalla de oro va en aumento y la primera prueba será clave para un equipo que deberá ir ganando confianza y los tres puntos serán fundamentales para dar el primer paso y seguir trabajando con tranquilidad.

La probable formación de la Selección Argentina en el debut de los Juegos Olímpicos

Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón, Lucas Beltrán y Julián Álvarez.

Por su parte, el entrenador de Marruecos todavía no confirmó los nombres que irán desde el arranque ante la Albiceleste.

Hora, lugar y cómo ver el partido

Hora: 10 de la mañana (hora de Argentina)

TV: TyC Sports y TyC Sports 2

Estadio: Geoffroy-Guichard, Saint-Ettiéne

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos

El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports 2, y además podrá seguirse por las plataformas Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024: los partidos que jugará Argentina en la Fase de Grupos

Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas - Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas - Argentina vs Irak | Stade de Lyon

Fecha 3: Martes 30 de julio, 12.00 - Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon