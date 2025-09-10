La Tricolor le ganó tanto la espalda a la Albiceleste que expulsó a Otamendi como último hombre y al mismo tiempo nunca dejó de pegarle a los argentinos, que le valió una doble amarilla a Caicedo. El gol del local llegó de un penal convertido por Valencia.

La visita de la Selección Argentina a Ecuador en el Monumental Banco Pichincha, no salió de la mejor manera. El planteo de Scaloni no pareció el adecuado y la defensa extrañó demasiado a Cuti Romero.

Totalmente desconocida a la selección que jugó contra Venezuela. Está bien que la agresividad de los locales no ayudó y menos las decisiones cuestionables de Roldán, pero el ataque de hoy fue uno de los puntos más bajos de este último año.

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Desde el vamos el planteo parecía ir por parar la defensa de Balerdi y Otamendi muy atrás así los veloces ecuatorianos no corrían por las espaldas y tirar pelotazos a un tridente en ataque conformado por Nico González, Lautaro Martínez y Gio Simeone. Pero no.

Justamente las espaldas argentinas fueron la mayor fuente de situaciones de gol para la Tricolor y el ataque de Scaloni destacó por su falta de inventiva. Se notó mucho la falta de Messi, Almada (por molestias musculares) y Mastantuono (fue al banco).

Tras el penal -que nada tuvo de polémico- cometido por Tagliafico y la roja previa de Otamendi, Ecuador tenía clarísimo el juego. Correr, correr y correr. Podrían haber sido 3 o 4 goles del local pero la selección capitaneada por De Paul tuvo la suerte de tener en sus filas a Emiliano el Dibu Martínez.

El segundo tiempo estuvo marcado por muchas faltas agresivas de Ecuador y una Argentina que pareciera no haber charlado nada en el vestuario. Siguió sin juego y sin siquiera probar un tiro de afuera del área que se meta en el arco de Galindez por suerte.

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Lo único positivo del complemento fue el ingreso cargado de juego y energía de Franco Mastantuono. Por momentos, el único argentino que intentaba algo.

Argentina finaliza así su último partido oficial previo a la Finalissima ante España o el debut del Mundial 2026. Resultado difícil, con una Selección que pareciera haber jugado sin un arco en frente.