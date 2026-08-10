Tras una campaña con cinco victorias, el conjunto albiceleste repitió el título logrado hace dos años en Santiago de Chile y logró su cuarta estrella (1948, 2018, 2024 y 2026) en este certamen, para igualar a Chile en el segundo lugar del podio, muy lejos de las 27 coronas de Brasil.

Luego de un primer cuarto en el que las venezolanas llevaron el control, las dirigidas por Gregorio Martínez tomaron el dominio del tanteador y se impusieron con autoridad.

La capitana Melisa Gretter fue la gran figura con 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, mientras que Diana Cabrera aportó 10 puntos y 9 rebotes en las campeonas, que festejaron ante un Estadio DAM de Zárate que lució lleno.

El equipo venezolano logró su segundo subcampeonato, 10 años después de Barquisimeto 2016, y sigue sin poder coronar en 39 ediciones del torneo, aunque esta vez tuvo en Brianna Herlihy (11 puntos y 10 rebotes) y Genesis Rivera (11 puntos) a sus jugadoras más destacadas.

Para llegar a esta instancia, Argentina había dominado en la fase de grupos a Colombia (66-42), Paraguay (81-48) y Uruguay (64-45),venciendo en semifinales a Brasil (72-66).

No es un campeonato menor lo logarado por Las Gigantes.

Si bien un sudamericano parece poco, se vencio a rivales "superiores" (al menos en ranking) como Colombia o Brasil.



Si, a ver, habia figuras faltantes en esos equipos, lo se. Pero de todos modos eran un 75% de equipo… — La Nuestra 🇦🇷 (@LaNuestraData) August 10, 2026

Además de sus cuatro títulos, el elenco rioplatense suma 16 subcampeonatos y 7 medallas de bronce.

En la previa de esta final, Brasil se quedó con el tercer lugar tras vencer por 61-48 a Colombia, con Aaliyah Guyton (18 puntos) como gran destacada, mientras que Jenifer Munoz (13 tantos) fue la mejor de las cafeteras.

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El quinto lugar quedó en poder de Paraguay, que en el primer turno de la jornada final se impuso por 73-55 a Uruguay, liderada por Bethsaida Ferreira (22 puntos), Paola Ferrari (17 puntos y 8 rebotes), más el triple doble de Marta Peralta (10 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias).

Los cuatro equipos que accedieron a semifinales -Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia- lograron el pasaporte a la AmeriCup femenina FIBA de 2027, a disputarse en El Salvador.