La Selección Argentina de Softbol se consagró bicampeona del Panamericano de Softbol de mayores masculino tras vencer en la final a Venezuela por 4 carreras a 3 este domingo, en Sincelejo, Colombia. De esta manera, el equipo nacional defendió con éxito el título logrado hace dos años en Paraná.

La definición fue pareja y el seleccionado argentino pudo quedarse con el juego y la corona de campeón nuevamente. El equipo dirigido por Alberto Guerrinieri tuvo un gran rendimiento durante el campeonato y alcanzó ocho victorias contra una derrota.

Con este logro, el bicampeón ahora jugará el Mundial que se disputará en Estados Unidos este año. Por el tercer puesto, República Dominicana derrotó a Guatemala por 7 carreras a 0, para subirse al último lugar del podio.

Los jugadores que afrontaron el campeonato fueron Luciano Biondi Teruel; Federico Eder, Manuel Ignacio Godoy; Martín González; Francisco Lombardo; Juan Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca Skladny; Teo Migliavacca Skladny; Maximiliano Montero; Gonzalo Ojeda; Federico Olheiser; Franco Ortellado; Lucio Retamar; Franco Saenz; Gian Scialacomo y Juan Cruz Zara.

Por su parte, el cuerpo técnico estuvo integrado por Gustavo Guerrinieri (coach); Luciano Benedetti (médico); Kevin Bolzán (coach); Alberto Guerrinieri (manager); Mariano Montero (coach) y Javier Martínez (jefe de equipo).

El XII Campeonato Panamericano Masculino 2024 de Sóftbol se jugó tierras cafeteras y la sede del torneo fue el Estadio Eduardo Porras Arrazola. Argentina, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y Colombia clasificaron a la Copa Mundial 2024.

Como anfitriones de los Grupos A, B y C de la Copa del Mundo respectivamente, el Nº9 México, el Nº3 Canadá y el Nº6 Estados Unidos ya están clasificados. Hermosillo será sede del Grupo A del 12 al 16 de junio; El Príncipe Alberto acogerá el Grupo B entre el 10 y el 14 de julio; mientras que el Grupo C está programado del 17 al 21 de septiembre en Oklahoma City.

Para la competencia, el combinado albiceleste contó con el apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) para costear el viaje y la organización del evento deportivo brindó el alojamiento.

Todos los resultados de Argentina

10-0 vs. Guatemala

12-0 vs. Honduras

12-0 vs. Costa Rica

7-0 vs. Colombia

4-1 vs. Venezuela

6-5 vs. Cuba

5-7 vs. República Dominicana

6-1 vs. Panamá

4-3 vs. Venezuela