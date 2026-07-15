Este miércoles desde las 16 horas la selección argentina enfrenta a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda semifinal del Mundial 2026, con arbitraje de Ismail Elfath. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones.

Dónde ver Argentina vs Inglaterra en vivo online y por TV

El partido se televisará por Telefe, DSPORTS, TV Pública y TyC Sports. Además, se transmitirá a través de DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.

La probable formación:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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El historial completo en Mundiales

En lo que a Copas del Mundo se refiere, Argentina e Inglaterra se cruzaron en cinco oportunidades y la ventaja por ahora es para Inglaterra, que ostenta tres victorias. Hubo un empate (aunque la Albiceleste avanzó en la tanda de penales) y solo una victoria para la Argentina en el partido más mítico.

El triunfo se dio justamente en el partido más conocido por todos, que se llevó a cabo el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca y en el que Diego Maradona convirtió dos goles —el de la mano y el mejor gol de la historia— para el triunfo por 2-1. Gary Lineker descontaría para los europeos.

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962.

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966.

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986.

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales).

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002.