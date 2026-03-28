César Luis Menotti tenía razón: tener veinte días para trabajar en el predio son invaluables. Aunque estos diez que ya han comenzado a transcurrir -y los que tenga por delante en Estados Unidos- le deberán bastar a Lionel Scaloni para empezar a potenciar a Argentina: contra Mauritania alcanzó el handicap de jerarquía para sacar ventaja y ganar. En el Mundial los adversarios no serán tan benévolos.

Si bien Argentina ha demostrado que ante la adversidad se reinventó, que cuando la vara se elevó también lo hizo el rendimiento colectivo de un grupo amalgamado, el híbrido entre historia y renovación no lució en la Bombonera. Con un ojo más purista, hasta generó cierta alarma en el mismo día en el que Austria goleó a Ghana y Argelia, a Guatemala.

Es tan cierto que a esta Scaloneta tuneada con nuevos intérpretes requiere de tiempo para ensamblar y automatizar como que el contraste con la versión del poster fue importante. La Selección dominó, sí. Alcanzó picos de 80% de posesión y llegó a juntar en promedio diez pases por minuto en el primer tiempo. Pero de cebita. Sin olor siquiera a pólvora.

Todo lo contrario. Argentina falló en controles simples, lateralizó demasiado al momento de generar, no encontró sociedades -el doble toque entre De Paul y Messi en el segundo tiempo fue un flashback de antaño- y lo más preocupante es que no fue volcánico. Tanto que tomó valor aquella frase en la que Lionel Scaloni reconoció que quería elevar algunos niveles.

Si bien la búsqueda estuvo clara -ser amplio con los laterales, aprovechar a Nico Paz como un falso 9 cuando Julián salía del corazón del área, mover a espaldas de los volantes rivales- la circulación efectiva fue diluyéndose. Volviéndose demasiado pastosa.

Argentina tildó su objetivo de mínima en apenas 32 minutos. Se puso en ventaja aprovechando un balón que Mauritania dio por perdido pero Molina no, y que derivó en un centro perfecto que aprovechó Enzo Fernández. Y amplió vía Nico Paz: la joya emergente arremetió, lo tumbaron y de ese tiro libre fabricó una perlita para el 2-0. Aunque la esencia no se modificó.

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Fue preocupante que Mauritania incluso haya quedado cuatro veces perfilado para aguijonear a Dibu Martínez. El arquero superhéroe frenó una con la pierna, otra la despejó por arriba y la tercera la contuvo abajo, pero la cuarta -en el descuento- no la logró sacar. Y eso no deja de ser inquietante.

Porque no hubo solidez en un Senesi que aspira a quedarse con la plaza de central bis por la izquierda, se notaron desatenciones a espaldas de Molina -Cuti Romero las maquilló- y se cometieron errores con pases hacia atrás que en un Mundial pueden costar puntos. Porque no hubo voracidad para atacar espacios y morder con músculo e intensidad.

Aunque el triunfo quedará en la estadística como una nueva victoria de cara a la Copa del Mundo, de Buenos Aires a Kansas habrá que terminar de resolver situaciones. Con amistosos y trabajo. Para soñar con el bi hace falta más.