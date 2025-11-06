La Selección argentina supero a Túnez por 1 a 0, después de un partido largo donde el combinado nacional le costó concretar las oportunidades generadas. Con esta victoria, se aseguró la clasificación a los 16avos del final del Mundial en Qatar Ahora el equipo de Placente intentara cerrar una fase de grupos perfecta el siguiente domingo contra Fiji.

El único gol del encuentro, jugado en el estadio Aspire Academy Pitch 5, fue obra de Facundo Jainikoski, quien a los 22 minutos del complemento conectó un preciso remate desde afuera del área para darle el triunfo al equipo argentino.

Durante la primera mitad, la Albiceleste mostró un dominio claro del juego, aunque le faltó efectividad en la definición. El arquero tunecino Slim Bouaskar se convirtió en figura al evitar varias ocasiones de peligro. En el segundo tiempo, el conjunto africano reaccionó y tuvo una oportunidad clara, pero el arquero argentino José Castelau respondió con una gran atajada que resultó determinante.

Poco después llegó el gol del delantero argentino, que ya había convertido en el debut ante Bélgica, y que aseguró el segundo triunfo consecutivo del equipo nacional en el certamen.

Con esta victoria, Argentina acumula seis puntos y se garantiza un lugar en la siguiente fase del torneo, donde avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

El próximo compromiso será el domingo, a las 9:30 (hora argentina), frente a Fiji, un encuentro en el que Placente podría aprovechar para dar descanso a algunos titulares y sumar minutos para los suplentes.