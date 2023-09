Este miércoles se realizó la nómina de los futbolistas que competirán por quedarse con el premio a mejor jugador del año y hay cuatro argentinos que se podrían quedar con el trofeo.

Hace algunos instantes, la revista ‘France Football’ que es la que otorga el Balón de Oro dio a conocer la lista de los 30 futbolistas que están nominados a ganar el premio a mejor futbolista del año. Cabe mencionar que dicho trofeo se le entrega a la mejor actuación de la temporada 2022.

Para esta gala, cuatro futbolistas argentinos fueron nominados de cara al Balón de Oro. Todo el mundo se ilusiona con la posibilidad de que Lionel Messi llegue a conseguir su octavo trofeo, que se entregará el próximo 30 de octubre en Teatro del Chatelet de París.

Pero está claro, que el astro argentino competirá con grandes jugadores que realizaron una excelente temporada. Lionel Messi compite con estrellas como Kylian Mbappé o Erling Haaland, ambos delanteros de un increíble presente en sus respectivos clubes.

Además de Lionel Messi, hay otros tres argentinos que están nominados a ganar el Balón de Oro y ellos son: Julián Álvarez, delantero del Manchester City; Lautaro Martínez, atacante del Inter de Italia y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero del Aston Villa.

De esta manera, dentro de los 30 nominados que hay para ganar el Balón de Oro, cuatro son argentinos. Con lo que respecta a Lionel Messi, el capitán del Inter Miami, consiguió este reconocimiento en siete oportunidades: 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 y 2021.

Buenas noticias para el Dibu Martínez antes de enfrentar a Ecuador

Emiliano 'Dibu' Martínez fue nominado entre los mejores 10 arqueros del mundo: integra la lista junto a otros nueve porteros de elite mundial . Además, el ex futbolista del Arsenal consiguió hace algunos meses el premio The Best, superando a arqueros de jerarquía internacional como Thibaut Courtois y Yassine Bounou.