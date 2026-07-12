En un dramático partido, Argentina le ganó 3-1 a Suiza en el Estadio Kansas City, sacó su boleto a las semifinales del Mundial 2026 y se aseguró volver a jugar todos los partidos de la Copa del Mundo, al igual que Qatar 2022. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el alargue tuvo a dos figuras estelares que necesitaban su redención: Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La Araña marcó un tremendo golazo a los 111 minutos, mientras que el Toro apareció en el final para bajarle la persiana al marcador. El campeón del mundo se verá las caras con Inglaterra este miércoles desde las 16 (hora argentina) en Atlanta.

La Albiceleste, que tuvo a todos sus futbolistas con un brazalete negro para rendirle homenaje al fallecido Antonio Rattín, inició el encuentro en los Estados Unidos con una serie de imprecisiones que dificultaron el traslado de la pelota en la salida defensiva, pero los suizos tampoco aprovecharon esos errores para generar acciones de riesgo. En este escenario, el equipo de Lionel Scaloni aprovechó su primera incursión a campo rival para ser eficaz. A los nueve minutos de juego, Lionel Messi levantó un centro desde el córner izquierdo y Alexis Mac Allister anticipó a todos en el primer palo para convertir el 1-0 con un cabezazo cruzado al palo más lejano del arquero Gregor Kobel. Con este pase gol, la Pulga se convirtió en el máximo asistidor del certamen ecuménico.

⚽¡MAC ALLISTER ABRIÓ EL MARCADOR!



De cabeza, Alexis Mac Allister ganó en el área y marcó el 1-0 de Argentina frente a Suiza.#CarnavalMundial #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/9JFwLZF3sz — Carnaval Stream (@CarnavalStream) July 12, 2026

El ganador sumó confianza con ese tanto ante un rival que lo puso en aprietos en contadas ocasiones, y ahí apareció Emiliano Martínez. El Dibu le contuvo un remate a distancia a Djibril Sow y achicó a tiempo para desactivar un mano a mano ante Breel Embolo. De igual manera, a la Argentina le costó transmitir esa tranquilidad en llegadas claras al área rival, pero la buena noticia fue que se marchó al entretiempo con la ventaja.

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Ya en el complemento, el elenco europeo de Murat Yakin aprovechó el repliegue de su rival para adelantar líneas e intentar sorprender al Dibu Martínez, quien se mostró muy seguro para contener varios remates. Sin embargo, la fortaleza del marplatense llegó a su fin a los 66 minutos a través de un disparo de Dan Ndoye (1-1). En el mejor momento de Suiza, Breel Embolo le hizo un favor a la Argentina. El atacante, quien estaba amonestado, fingió una falta inexistente de Leandro Paredes y el árbitro amonestó a Paredes, pero fue llamado por el VAR para revisar la acción. Luego de ver que Embolo había fabricado la infracción, João Pinheiro cambió su decisión y lo expulsó por doble amonestación.

¡GOL DE SUIZA!



Dan Ndoye se escapó y puso el 1-1 ante Argentina. pic.twitter.com/9XgbzWKeN5 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Con un hombre de más, Argentina creó una serie de jugadas a cuentagotas para llevarse la historia en el tiempo regular con diferentes intentos de Lionel Messi, Mac Allister y Lisandro Martínez, pero el arquero Gregor Kobel y la ineficacia prolongaron la historia al alargue.

Y en esa instancia, aparecieron los tres centrodelanteros por primera vez en el Mundial. A los 111 minutos, Julián Álvarez recibió un pase de José Flaco López y la Araña acomodó la pelota con un toque antes de ejecutar un tremendo derechazo que se metió al lado del palo izquierdo de Gregor Kobel para desatar el desahogo Albiceleste en Kansas City.

En los últimos instantes, Lautaro Martínez aprovechó un rebote de Kobel ante un disparo de Thiago Almada y selló el pasaje a las semifinales.

"LAUTARO":

POR EL TERCER GOL DE ARGENTINA CONTRA SUIZA pic.twitter.com/NdK0UE1gkO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2026

Ahora, la selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra, que eliminó en el primer turno de la jornada a la Noruega de Erling Haaland por 2-1 en un partido con mucha polémica. El ganador de esa llave se medirá al vencedor de España y Francia el próximo domingo desde las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey.