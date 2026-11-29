La Selección argentina construyó una trayectoria favorable en los octavos de final de los Mundiales. Desde su primera participación en esta instancia, en Italia 1934, hasta la última Copa del Mundo, el equipo nacional acumuló victorias memorables, eliminaciones dolorosas y partidos que quedaron en la historia del fútbol.

El balance, actualizado tras el Mundial 2026, registra ocho triunfos y tres derrotas en once presentaciones. Una estadística que refleja la regularidad del seleccionado en los cruces eliminatorios y que tiene como punto de partida una participación muy diferente a las que vendrían después.

De Italia 1934 a la consagración de México 1986

La primera aparición argentina en octavos de final fue en Italia 1934. En aquella edición, el torneo comenzó directamente en la fase eliminatoria y el seleccionado cayó ante Suecia por 3 a 2, en un partido que marcó su despedida.

Después de esa experiencia, tuvieron que pasar más de cinco décadas para que Argentina volviera a disputar esta instancia. Los cambios de formato de los campeonatos mundiales explican ese largo intervalo.

El regreso se produjo en México 1986, el torneo que terminaría con la segunda estrella para el seleccionado. Bajo la conducción de Carlos Bilardo y con Diego Maradona como máxima figura, Argentina derrotó 1 a 0 a Uruguay y avanzó en el camino hacia el título.

Cuatro años después, en Italia 1990, volvió a imponerse en octavos. Esta vez, el rival fue Brasil, al que venció 1 a 0 con el recordado gol de Claudio Caniggia, tras una asistencia de Maradona.

Las eliminaciones y los partidos que quedaron en la memoria

En Estados Unidos 1994 llegó una nueva caída. Argentina perdió 3 a 2 frente a Rumania y quedó eliminada en una Copa del Mundo atravesada por la suspensión de Diego Maradona.

En Francia 1998, el seleccionado protagonizó uno de los cruces más recordados de la historia de los Mundiales. Empató 2 a 2 con Inglaterra y consiguió la clasificación en la definición por penales, por 4 a 3. Gabriel Batistuta y Javier Zanetti marcaron los goles argentinos durante el partido.

En Alemania 2006, el equipo dirigido por José Pekerman superó a México por 2 a 1 en tiempo suplementario. El gol de Maximiliano Rodríguez, con una volea memorable, selló el pase a los cuartos de final.

La historia volvió a repetirse en Sudáfrica 2010. Argentina, conducida por Diego Maradona, derrotó nuevamente a México, esta vez por 3 a 1, con dos goles de Carlos Tevez y uno de Gonzalo Higuaín.

En Brasil 2014, el seleccionado consiguió una victoria ajustada ante Suiza. El encuentro terminó 1 a 0 en tiempo suplementario, con un tanto de Ángel Di María, y permitió avanzar a los cuartos de final.

Rusia 2018 representó otra frustración. Argentina perdió 4 a 3 frente a Francia en un encuentro de alto voltaje, en el que Kylian Mbappé tuvo una actuación determinante para el conjunto europeo.

Qatar 2022 y la continuidad del camino en 2026

En Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni volvió a superar los octavos de final. La victoria por 2 a 1 ante Australia tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Julián Álvarez, autores de los goles argentinos.

La última edición también dejó una nueva clasificación para el seleccionado. En el Mundial 2026, Argentina derrotó 3 a 2 a Egipto y consiguió avanzar a los cuartos de final, ampliando su registro histórico en esta instancia.

De esta manera, la Selección acumula ocho victorias y tres derrotas en once participaciones en octavos de final. Un recorrido que incluye dos títulos mundiales conseguidos después de superar esta instancia y que forma parte de la historia del equipo nacional en la máxima competencia del fútbol.