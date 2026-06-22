La ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo. La obra alcanza los 26 metros de altura y se convirtió en un nuevo atractivo para la localidad patagónica.

La escultura fue realizada por el artista Aldo Beroisa y rinde homenaje al capitán de la Selección Argentina, considerado uno de los máximos ídolos deportivos del país. La figura se suma al circuito de monumentos que caracteriza al centro de la ciudad.

¡EN NEUQUÉN SE INAUGURÓ LA ESTATUA DE MESSI MÁS ALTA DEL MUNDO! 🇦🇷👀



La escultura realizada por el artista Aldo Beroisa se encuentra en Cutral Co, ciudad de Neuquén, y está ubicada sobre la Ruta Nacional 22. Supera a la estatua de Leo en India, que tiene 21 metros.



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Con sus 26 metros, la estatua supera a la que se encuentra en Calcuta, India, que mide 21 metros y había sido presentada en diciembre de 2025 durante la gira conocida como GOAT Tour.

🔝 ¡UN HOMENAJE A LA ALTURA DE SU FIGURA!



🐐 En la ciudad de Cultral Co (Neuquén), se inauguró la estatua más alta del mundo en honor a Lionel Messi.



🙌🏻 Con más de 70 toneladas y 26 metros de altura, la escultura superó a la que le hicieron en India 🇮🇳.



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La inauguración generó expectativa entre vecinos y visitantes, en un contexto en el que la figura de Messi vuelve a ocupar un lugar central por la disputa del Mundial 2026.

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Desde Cutral Co, la iniciativa apunta a fortalecer el perfil turístico y cultural de la ciudad, conocida por la presencia de numerosas esculturas y monumentos urbanos.