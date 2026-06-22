Fue inaugurada en Neuquén
Argentina ya tiene la estatua de Messi más alta del mundo
La obra mide 26 metros y fue inaugurada en Cutral Co, Neuquén. Fue realizada por el artista Aldo Beroisa y supera a la escultura ubicada en Calcuta, India.
La ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo. La obra alcanza los 26 metros de altura y se convirtió en un nuevo atractivo para la localidad patagónica.
La escultura fue realizada por el artista Aldo Beroisa y rinde homenaje al capitán de la Selección Argentina, considerado uno de los máximos ídolos deportivos del país. La figura se suma al circuito de monumentos que caracteriza al centro de la ciudad.
Con sus 26 metros, la estatua supera a la que se encuentra en Calcuta, India, que mide 21 metros y había sido presentada en diciembre de 2025 durante la gira conocida como GOAT Tour.
La inauguración generó expectativa entre vecinos y visitantes, en un contexto en el que la figura de Messi vuelve a ocupar un lugar central por la disputa del Mundial 2026.
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Desde Cutral Co, la iniciativa apunta a fortalecer el perfil turístico y cultural de la ciudad, conocida por la presencia de numerosas esculturas y monumentos urbanos.