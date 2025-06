Este martes por la mañana, un llamado alertó acerca de un Chevrolet volcado en un tramo rural de la localidad de Arocena, en Santa Fe. Luego de que las autoridades policiales se presentaran en el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre. Se trataba de un remisero identificado con las iniciales R.E.R., que fue asesinado de un disparo en la nuca.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido gracias al llamado de un camionero que transitaba por la zona, cuando notó que a un costado del camino, cerca de los pastizales, se encontraba un vehículo color blanco volcado. Frente a esto, se comunicó con el 911 y aguardó a que una patrulla se presentara a analizar lo sucedido.

Para ese entonces, el hombre aseguró que no había ninguna persona en el interior del automóvil. Un dato que fue corroborado por los efectivos de la comisaría 13 de Arocena y el personal de la Policía Científica, quienes localizaron una carabina junto a la documentación que identificaba al titular del vehículo.

Puede interesarte

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, en un inicio la investigación fue motivada por la averiguación de paradero de R.E.R. La misma no duró mucho, debido a que los agentes hallaron el cuerpo sin vida del conductor a varios metros del vehículo.

Como resultado de un examen preliminar en la escena, se detectó una mancha de sangre junto al cadáver y se observaron rastros que indicaban arrastre hasta una cuneta. La causa cayó en manos del fiscal, Marcelo Nessier, quien dispuso una serie de medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Después de que la víctima fuera identificada como un remisero oriundo de la zona, el personal de Policía Científica señaló que el hombre tenía un disparo en el área de la nuca. Por el momento se cree que el balazo habría desencadenado en su muerte, pero los investigadores aguardarían a los resultados de la autopsia para poder determinar las causas del deceso.

En paralelo, se confirmó la detención de un joven de 20 años que habría sido señalado como el presunto responsable de haber asesinado al conductor. Su perfil habría surgido en la investigación a raíz del testimonio del camionero que denunció la presencia del auto volcado.

Según el relato del denunciante, el —hasta ahora— único acusado habría regresado a la escena del crimen para retirar una gorra que le pertenecía. Aparentemente, habría llegado en otro auto y se habría retirado en el mismo una vez que hubiera recuperado posesión de la prenda.

A pesar de que el hombre fue detenido, todavía no habría sido imputado de manera formal. Aunque los investigadores plantearon la posibilidad de que se trate de un homicidio en ocasión de robo, aún se analizan las pruebas en su contra.

Puede interesarte

Además del relato del camionero que lo situó en la escena del crimen, el fiscal ordenó que fuera sometido a un dermotest, una prueba utilizada para determinar si una persona contaría con rastros de pólvora que pudieran indicar que habría disparado un arma.

Los resultados de la pericia dieron positivo, después de que determinaran que el joven tenía restos en ambas manos. No obstante, plantearon que la carabina que fue encontrada en el interior del auto de la víctima tendría que ser sometida a una pericia, para establecer si se trataría del arma homicida.

Por otro lado, se supo que el acusado habría dejado una huella cerca de la zona en la que se encontraba el cuerpo abandonado. Aparentemente, la suela sería compatible con el calzado que llevaba puesto al momento de ser arrestado.

Incluso, en su poder habría sido hallada una suma de dinero, la cual no habría podido justificar. No obstante, no se confirmó si el joven ya habría sido citado a indagatoria por el fiscal, quien continuaría con las medidas investigativas y el análisis de los resultados preliminares arrojados por las pericias.