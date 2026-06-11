La selección de México se enfrentará este jueves con su par de Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A, en el que será el partido inaugural del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el brasilero Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo.

Este enfrentamiento cuenta con el gran atractivo de que será una reedición del partido inaugural de Sudáfrica 2010, donde los sudafricanos se habían puesto en ventaja con el golazo de Siphiwe Tshabalala, donde todos sus jugadores celebraron con un histórico baile, mientras que los mexicanos pudieron llegar a la igualdad a través de Rafael Márquez.

México llega a este encuentro con el objetivo de dejar atrás las decepcionantes últimas actuaciones que tuvo en Mundiales. Esto se debe a que, a pesar de haber presentado buenos combinados en varias ediciones, sufrió por la "maldición del cuarto partido" al haber quedado eliminado en los octavos de final de las ediciones de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, mientras que en el 2022 se fue en los octavos de final.

Sus mejores actuaciones en Mundiales se dieron justamente cuando le tocó ser local, ya que alcanzó los cuartos de final en México 1970 y 1986.

Sudáfrica, por su parte, aparece como la selección más débil del grupo y prueba de esto son sus últimos partidos, en los que no pudo derrotar a rivales flojos como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

Más tarde, a las 23, Corea del Sur y República Checa se enfrentarán en el otro partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

Corea del Sur llega a esta edición como una fija en las últimas ediciones mundialistas, ya que viene diciendo presente desde México 1986 e incluso sorprendió al mundo al alcanzar las semifinales en Corea-Japón 2002.

República Checa, por su parte, disputará su primer Mundial desde Alemania 2006 y buscará superar por primera vez la fase de grupos desde que dejó de llamarse Checoslovaquia.

El árbitro del encuentro, que se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara, será el egipcio Amin Mohamed Omar, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Mahmoud Ashour.