El reality Gran Hermano comenzó su nueva edición este lunes con la conducción de Santiago del Moro y en el marco de mucha expectativa de sus seguidores.

De esta manera, Gran Hermano 2023 ya está en marcha después de lo que fue la anterior edición, en la que Marcos Ginocchio se consagró campeón en una final en la que compitió contra Ignacio Castañares y Julieta Poggio.

En tanto, el ganador se llevará un premio de entre $40 y $50 millones, superando ampliamente el 100% de aumento en comparación con la edición anterior.

Quiénes son todos los participantes de Gran Hermano 2023

Federico Farías

En su presentación, Federico Farías se describió: "Tengo 24 años. Me dicen ‘Manzana’ o Big Apple. Soy de Tucumán y vivo actualmente en Buenos Aires con mi perrito en el departamento. No me quiero autodefinir como famoso. Lo que hago es el género RKT Cumbia. ¿Qué Ha Pasao?, que es mi hit, tiene 25 millones de visitas".

Él es FEDERICO y es el primer jugador en ingresar a la casa de #GranHermano 🤯



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/JMf8r7IUay — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

oe Bögach

Por su parte, Zoe Bögach en su presentación expresó: "Vivo en en Recoleta, me mantiene mi papá, no me gusta trabajar, estudiar, a mí me gusta el show. Me gustaría vivir como mi mamá, que vive de viaje y se compra ropa. Los chicos me gusta que entrenen, que tengan buen físico, espero que nadie me traicione y hable mal a mis espaldas dentro de la casa".

Así ingresa ZOE a la casa y se convierte en una jugadora de #GranHermano 🔥



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/pcFiAw13lS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Alan Simone

Alan Simone, por su lado, en su presentación para ingresar a Gran Hermano detalló: "Soy de la ciudad de Chivilcoy. No terminé la escuela, repetí dos veces. Mi viejo me dijo 'andá a trabajar, a la escuela no vas más'. Trabajo en un campo con mi viejo, andamos con la cosecha y la siempre".

"Desde los 15 hasta ahora siempre trabajé en el campo. Soy muy tranquilo. Trato de llevarme bien con la gente. Soy gracioso, me gusta tirar facha y hacerme el lindo. Bailar no sé, aunque sí alguna payasada. No sé con lo que me voy a encontrar. Voy con los brazos abiertos a todo", continuó.

Isabel Denegri

Isabel Denegri, que será la participante con mayor edad en Gran Hermano, manifestó: "Soy una diva anónima, como soy una borracha conocida porque tengo título, no soy la típica abuelita. Nací en la plata, soy sommelier, fui cinturón negro del país, instructora de taekwondo".

También agregó: "Me encanta verme bien. yo no podría estar con un hombre celoso, no tengo vergüenza, no tengo modestia, y no tengo culpa. Mi mamá me dijo 'sexo vas a tener donde quieras, como quieras', y le hice caso, al pie de la letra. Tengo mucha calle y experiencia, hoy para mí empieza otra vida, creo que termino en la calle Corrientes".

Ella es ISABEL y y se convierte en una jugadora de #GranHermano 💣



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/T44psdrzDx — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Lisandro Navarro

Por su lado, Lisandro Navarro comenzó en su descripción: "Soy asesor financiero. Desde hace 13 años que trabajo en finanzas. Desde hace un tiempo que busco un cambio radical. Mi gran pasión es el fútbol y el gimnasio. Soy de Lomas de Zamora. Entreno mucho, le doy mucha a bola a la parte física y me cuido mucho con las cocinas. Soy muy desordenado, para la limpieza soy un desastre".

Luego, habló sobre su vida sentimental y reconoció: "Actualmente estoy soltero, el año pasado me separé después de cinco años, descubrí una infidelidad que no perdoné y tomé la decisión de echarla de mi casa. Soy una persona muy transparente. Tengo mis cosas malas, soy calentón, a veces me salta la mecha fácil, pero creo que me sería muy sencillo generar buenos vínculos dentro de la casa. Me considero muy simpático y dado".

Así ingresa Lisandro a la casa y se convierte en un jugador de #GranHermano 🤩



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/qCcfQtkfSO — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Rosina Beltrán

Oriunda de Uruguay, Rosina Beltrán se mostró entusiasmada con su ingreso a la casa: "Soy muy impulsiva, frontal, nací sin filtro. Voy a revolucionar Gran Hermano, soy personal trainer, cuando estoy mal y bien hago ejercicio. Es la primera vez que estoy soltera en mi vida, me siento un alma libre sin ataduras".

"Cuando entre a la casa va a ser un éxito, yo creo en las energías de las personas, de cómo te hacen sentir, me voy a dar cuenta quién es falso y careta, tengo un don que es conectar con seres que no están mas acá, voy a usar eso a mi favor para ganar Gran Hermano", expuso.

Martín Ku

Martín Ku también ingresó a la casa de Gran Hermano y reveló: "Cuando le preguntas a un argentino dicen que soy chino y cuando le preguntas a un chino dicen que soy argentino. Mi vieja es de China y mi viejo de Taiwán. Me gusta usar los palitos en vez de tenedor, cuchara o cuchillo, aunque no como asado con palitos. Soy una persona buena y compañera, aunque muy competitivo".

En tanto, hizo alusión a sus planes para competir en la casa: "Tengo buen físico. Soy simpático, así que me llevaría bien con todos. Tengo dos gatitas. Las personas pueden ser muy falsas o hipócritas. Mi estrategia es jugar para afuera, estaría buenísimo que entre un chino a la casa porque eso nunca pasó en la historia".

Él es MARTÍN y se convierte en un jugador de #GranHermano 😄



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/5V8JhAlDdJ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Lucía Maidana

Lucía Maidana, de Salta, entró a la casa de Gran Hermano y se refirió a su vida deportiva y personal: "Soy jugadora de futbol, jugué profesional en Vélez, soy muy brava en la cancha. Vengo de una familia muy grande gran y tradicional, somos 10 hermanos, 3 pares de gemelos".

Luego, lanzó una advertencia: "Venimos de una sociedad muy cerrada y muy católica, estoy en pareja hace 3 años con Virginia, quiero empezar el juego siendo simpática para ganarme el corazón de la gente, pero después ir jugando el silencio. Soy muy tranquila, pero si alguien me falta el respeto, ahí sí se pudre todo".

Así ingresa Lucía a la casa y se convierte en una jugadora de #GranHermano 🤙🏼



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/Rj85skYerD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Axel Klekaylo

Por su lado, Axel Klekaylo, de Misiones, expresó: "Me encanta conocer gente, la joda y las juntadas. No me gusta trabajar. Soy muy amoroso, por mí estoy solo con una chica todo el tiempo. Cuando estoy triste y solo, lloro. No consumí drogas. Muchas personas me admiran".

Denisse González

De la localidad de chubutense de Trelew. Es estudiante de abogacía y vive sin compañía, ya que "me encanta estar sola". Además, detalló que le gusta hacer asado, pescar y acampar al aire libre.

"Soy una persona muy coqueta. Me maquillo rápido hasta cuando tengo que bajarle a abrir al delivery", explicó sobre su manera de cuidar su imagen. Además, aclaró que estuvo de novia durante mucho tiempo y que es una "persona muy competitiva".

Ella es DENISSE y y se convierte en una jugadora de #GranHermano 🧍🏻‍♀️



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/UQkRQIXvMi — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Emmanuel Beach

"A mi me parece lindo todo el mundo", detalló el participante cordobés, que está casado hace 11 años con Nicolás, que es militar de la Fuerza Aérea Argentina.

Trabaja como peluquero y es colorista. "Lo que realmente me gusta hacer es cantar y bailar música pop", explicó el participante de GH, que aclaró que "no tolera la mentira".

Así ingresa EMMANUEL a la casa y se convierte en un jugador de #GranHermano 🤩



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/1geY36zCa9 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Agostina Spinelli

"Soy geminiana y de carácter fuerte, pero suelo llorar por todo", describió la mujer policía que vive en la localidad bonaerense de San Fernando y se encuentra sin pareja.

"Toda mi familia es parte de la Policía. Hoy en día un delincuente tiene más derecho que un policía. ¡Es tristísimo!", fue la definición de esta mujer, que tiene una hija de 16 años.

Williams López

"Siempre ando con boina, camisa y bombacha", remarcó el joven de 20 años, que es oriundo de Corrientes y que vive en el pueblo de Santa Luisa, que tiene 20 habitantes.

"Me levanto, desayuno con mate, ayudo a mi viejo con los bichos y siempre hago algo para no estar aburrido", destacó sobre su jornada laboral. Su sueño es estudiar y recibirse de veterinario.

¿Cuál es la música favorita de Williams? 🤔 "A no mandarse cagadas" 😮 ¿Estamos listos para conocer a este nuevo jugador? #GranHermano #Exclusivo

Descargate ahora @dgo_latam pic.twitter.com/FMflNnZHFq — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Carla Destéfano

"Soy de Villa Adelina, me recibí de abogada pero no ejerzo. En realidad soy comerciante", contó la señora, que tiene cuatro hijos y aseguró que "mi grado de simpatía me va a jugar a favor".

"Hace un tiempo me descubrieron microcalcificaciones de una mama y un mes antes que me tengan que operar, conocí a Huguito por Tinder. Me había enamorado un montón de ese hombre. Lo conocí en mi peor momento, ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?", narró la participante que le dicen Chula.

"Tengo 4 hijos y no miro mucho la tele" 😮 Carla nos cuenta cómo es su vida afuera de #GranHermano 👉 ¿Cómo será adentro de la casa? #Exclusivo

Descargate ahora @dgo_latam para ver el reality gracias las 24hs pic.twitter.com/7HQmfYBIps — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Nicolás Grosman

"Me considero líder, ya que está en mis genes", se autodefinió el joven de 21 años que vive en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. En cuanto a su manera de ser, aseguró que "soy muy divertido y tengo un máster en seducción. Estoy dispuesto a mentir y a sacar a dotes psicológicos". Además, dicen que lo comparan físicamente con el actor Chino Darín y que entrará a "ganar".

¿Qué pensás del parecido de Nicolás? 😂 El jugador entró a #GranHermano y dio sus movitos en este #exclusivo

Mirá en vivo la casa las 24hs por @dgo_latam pic.twitter.com/G8DlZg0gES — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Juliana Scaglione

"A veces cuando llego a lugares es medio fuerte, suelo intimidar pero soy así", reveló la entrenadora y creadora de contenido que le dicen "Furia". Acerca de su vida laboral, sorprendió al decir que "tuve mi época de doble de riesgo. El momento más importante de mi vida fue cuando me tiré del piso 21 de un edificio de Puerto Madero".

Ella es JULIANA y se convierte en una jugadora de #GranHermano 🧕🏻



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/Ap6ZbUVQhr — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Joel Ojeda

El participante es azafato y explicó el motivo por el cual le dicen Chon: "Toda mi vida me llamaron así, creo que es por chongo". Luego, aclaró que "hace mucho que no estoy enamorado de alguien".

Al ser consultado sobre la causa por la cual ingresó a la casa más importante del país, no tuvo dudas: "Me gustan las emociones fuertes. Mi droga sana es la adrenalina de hacer algo distinto".

Así ingresa JOEL a la casa y se convierte en un jugador de #GranHermano 👔



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/MezuUqAWXP — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Florencia Cabrera

Diseñadora, productora de modas y trabaja como modelo curvy: "Hace muchos años que me quería dedicar al modelaje, pero siempre tuve otro tipo de cuerpo y no soy hegemónica, por eso no me podía ver y me odiaba hasta que me acepté".

"Hay una falta de hombres para un perfil de mujer como el mío. Si me limitan me pongo de muy mal humor", advirtió la participante, que se encuentra soltera.

Hernán Ontivero

"Trabajar, lavar, planchar, se doblar las sábanas con elástico. Así que ahí entro como un campeón", se definió este cordobés que se comparó con el alambre porque "sirve para todo".

Él es HERNÁN y se convierte en un jugador de #GranHermano 😄



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji3rma y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/l1qBlbMwkX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

Nacido de Río Cuarto, a este fanático de La Mona Jiménez le dicen Negro, y aseguró que "ayudo para lo que seas, pero no me traicionen". Además, aseguró que "donde voy llevo alegría porque soy buena onda".

Catalina Gorostidi

"No es que no paso desapercibida, sino que siempre llamo la atención", anunció la médica pediatra cordobesa, que contó que le "encanta subir fotos hot y fui muy botinera, básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la vez". Además, expuso que salió con uno de los campeones del mundo. Luego describió que en su infancia cambió mucho de domicilio: "Fuimos medios nómades porque mi papá era jugador de fútbol. Así que escuela nueva, vida nueva y líder nueva".