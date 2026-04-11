La misión Artemis II alcanzó su punto culminante este viernes con el exitoso amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, frente a las costas de California.

Este evento marca un hito importante en el programa espacial de la NASA y se considera un paso crucial hacia el regreso de la humanidad a la Luna.

Los cuatro astronautas a bordo, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, pasaron exitosamente el desafío del regreso a la Tierra y se encuentran en buen estado de salud, según confirmaron los informes médicos iniciales.

La operación de recuperación comenzó inmediatamente después del descenso controlado de la cápsula. Equipos especializados de la NASA procedieron a abrir la escotilla y extraer a la tripulación.

Posteriormente, los astronautas fueron trasladados en botes salvavidas antes de ser evacuados por aire hacia el buque USS John P. Murtha, donde se les realizaría una evaluación médica más detallada.

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A pesar de las difíciles condiciones del regreso, todos los astronautas respondieron favorablemente a los controles médicos realizados tanto dentro de la cápsula como durante las tareas de rescate.