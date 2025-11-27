El horror sacudió a Hong Kong cuando un incendio feroz consumió parte de un gigantesco complejo de torres residenciales en el distrito de Tai Po y dejó un saldo de al menos 65 muertos y más de 250 personas desaparecidas.

El fuego se desató el miércoles por la tarde en Wang Fuk Court, una urbanización de ocho torres y 2000 departamentos, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos, en plena obra de renovación.

El incendio avanzó con una velocidad impactante. El jueves por la tarde, todavía se veían llamas en algunas ventanas, mientras cientos de bomberos seguían luchando contra los focos activos y rocíaban las fachadas carbonizadas.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades elevaron el número de víctimas de 44 a 55. De ese total, 51 personas murieron en el lugar y otras cuatro en el hospital. Entre los muertos hay un bombero de 37 años, que fue encontrado con quemaduras en la cara tras haber perdido contacto con sus compañeros.

El drama no termina ahí: aproximadamente 250 personas siguen desaparecidas y las labores de rescate continúan para unas 62 personas que siguen atrapadas, según el diario South China Morning Post. El saldo de víctimas aún puede crecer: unas 76 personas se encuentran hospitalizadas, 15 de ellas en estado crítico. Veintiocho se consideran casos graves.

Según los Bomberos, el incendio ya fue extinguido en cuatro torres y está bajo control en otras tres.

Desesperación y solidaridad en las calles

La emergencia movilizó a toda la ciudad. Multitudes se acercaron a las inmediaciones del complejo para organizar ayuda a los damnificados y a los rescatistas.

“El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos le prestan su apoyo”, contó Stone Ngai, uno de los voluntarios que armó un puesto improvisado para asistir a los afectados.

Vecinos sin alarma y un fuego que se propagó en minutos

Varios residentes denunciaron que no escucharon ninguna alarma de incendio y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a sus vecinos. “Tocar el timbre, llamar a las puertas, decirles que se marcharan… así era la situación”, contó un hombre identificado como Suen a la agencia de noticias AFP. “El fuego se propagó muy rápidamente”, agregó.

El subdirector de operaciones del servicio de bomberos, Derek Armstrong Chan, explicó que la temperatura en el lugar era “muy alta” y que en algunos pisos todavía no pudieron llegar a las personas que pedían ayuda. “Seguimos intentándolo”, aseguró.