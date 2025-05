“A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, detalló Fernanda.

Luego, agregó más información: “Tan fuerte se enamoraron que él le propuso hacer una boda maya en una playa paradisíaca de Tulum, fue el 27 de abril del 2024 y el testigo de la boda fue el socio del amante, no fue legítima, sino que simbólica, me lo confirmaron varias personas“.

“A partir de esa boda ella viaja todos los meses a Tulum, está documentado en su Instagram. Él es un español que se llama Ramón Vegas, tiene 41 años; ellos se veían en un beach club muy exclusivo de Tulum, hacían reserva y pedían que no haya nadie alrededor, iban con seguridad y no dejaban que la gente use el celular", sumó Iglesias en el programa de eltrece.

Sobre la boda con el empresario español, la periodista destacó: “Ella tiene y usa el anillo de compromiso. Él la vino a visitar antes de su cumpleaños también, estuvo en Corrientes el 9 y el 10 de febrero, se hospedó en un exclusivo hotel, salieron solo para almorzar y después estuvieron todo el tiempo ahí”.

“Todo el mundo en Tulum saben que ellos están juntos, es muy educado, hablé con él, y desde el año pasado hay rumores de separación del Chato Prada. Él me dijo que la conoce y que la contrató para hacer la publicidad de su hotel pero que ya estaba desvinculada de la imagen de su hotel", contó Fernanda de la charla que tuvo con el amante de Lourdes.

Hacia el final, reveló información de la charla que tuvo con Vegas: “Eso me dio la pauta de que algo pasó, pero hasta marzo estaban juntos. Él me terminó diciendo ‘no puedo perder más tiempo con esto, saquen lo que quieran, a mí no me importa’" .

“Yo creo que él no sigue enamorado de ella porque le soltó la mano, o algo pasó porque él me dijo ‘que siga feliz con su familia, ¿esto se lo pasó ella, su marido, la niñera?’. Él sospechaba todo el tiempo que esto me lo había pasado ella, a mí me sorprendió que me diga eso. Él vive en México pero a veces va a España", destacó Fernanda.