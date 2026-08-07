Después de varios meses de bajo perfil en lo que respecta a su vida sentimental, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena. En LAM aseguraron que el empresario estaría comenzando una relación con Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind.

La encargada de dar la primicia fue Pilar Smith, quien sorprendió al revelar el nombre de la mujer que habría conquistado a Moritán: “Roberto García Moritán está saliendo con Emily Cecco. La recordarán de Love is Blind”, informó.

Además, explicó que actualmente Emily trabaja en Radio 2 de APTRA y que fue justamente allí donde se conocieron. Como prueba del incipiente romance, en el ciclo conducido por Ángel de Brito mostraron imágenes de ambos caminando juntos por el barrio porteño de Palermo: “Iban caminando rumbo a la casa de él”, aseguraron.

Según contaron en el programa, la historia entre ambos comenzó hace apenas unas semanas y avanzó rápidamente: “Se conocieron hace tres o cuatro semanas. Es algo incipiente”.

La panelista también reveló cómo fue el primer acercamiento entre ellos después de coincidir en la radio: “Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono”.

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La periodista explicó que el encuentro inicial se dio cuando ambos fueron invitados al mismo programa de Radio 2 y que, con el correr de los días, la buena onda se transformó en algo más: “Fueron invitados los dos a un programa. Ahí pegaron buena onda. Miradita va, miradita viene. Después vino el Instagram, el ‘te sigo, seguime’, los likes y los fueguitos”. cerró.