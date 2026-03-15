Un trágico suceso ocurrió este domingo por la mañana en Solís al 4200. La víctima murió tras recibir tres disparos y el sospechoso fue arrestado con una pistola 9 mm. La víctima presentaba disparos en el abdomen y en una mano.

Un nuevo episodio de violencia sacudió este domingo por la mañana al barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe, donde un hombre fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego dentro de una vivienda. El presunto agresor fue detenido minutos después por personal policial.

Todo comenzó cerca de las 10 de la mañana cuando la Central de Emergencias 911 recibió múltiples avisos alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Ante la gravedad de la situación, móviles policiales fueron comisionados de inmediato hacia el lugar.

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Al arribar, los agentes se encontraron con una escena inquietante: vecinos del sector señalaron que momentos antes habían visto a un hombre salir corriendo de la vivienda donde se habían escuchado los disparos.

Cuando los uniformados ingresaron al inmueble hallaron a un hombre gravemente herido. Presentaba impactos de arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos.

Minutos más tarde arribó al lugar una unidad sanitaria. El médico de la Unidad Sanitaria 107, constató el fallecimiento de la víctima a las 10.20.

El hombre fue identificado en principio como Agustín E. B., según indicaron vecinos del sector, aunque los investigadores aguardaban confirmación oficial de su identidad.

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Discusión previa y disparos

Las primeras versiones recogidas por los investigadores indican que entre la víctima y el agresor habría existido una discusión previa, aparentemente vinculada a un conflicto familiar.

De acuerdo con los testimonios, la situación escaló hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos que impactaron en el abdomen y en una mano de la víctima.

Detenido a pocas cuadras

Tras los disparos, el presunto atacante se dio a la fuga e ingresó a una vivienda cercana. Sin embargo, personal de la Policía de Acción Táctica (PAT), que acudió en apoyo de la Comisaría 6ta, logró localizarlo y proceder a su aprehensión.

El sospechoso fue identificado como M. P. y durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros que sería la utilizada en el ataque.

La zona quedó inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos.

En tanto, el caso quedó en manos de la Fiscalía en turno, que deberá avanzar con las medidas investigativas para esclarecer la secuencia completa del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El crimen generó fuerte conmoción entre los vecinos de Barranquitas, un barrio que en los últimos tiempos ha sido escenario de varios episodios violentos.