La víctima, identificado como Pablo Adrián Coronel, de 37 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen tras resultar gravemente herida durante un ataque ocurrido este domingo en calle Entre Ríos al 4600.

Un hombre de 37 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo en barrio San Lorenzo. La víctima, identificada como Pablo Adrián Coronel, alcanzó a ser trasladada al Hospital José María Cullen, donde murió mientras era sometida a una intervención quirúrgica. El presunto agresor está identificado y la principal hipótesis apunta a un conflicto intrafamiliar.

El hecho ocurrió en Entre Ríos 4600, entre Aguado y Europa. De acuerdo con la información incorporada a la causa, alrededor de las 5.45 ingresó al sistema de emergencias 911 un aviso que alertaba sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

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Los primeros en arribar fueron efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes encontraron al hombre con lesiones de gravedad y resolvieron trasladarlo de inmediato al Hospital Cullen, priorizando su atención médica.

Mientras el herido era asistido en el nosocomio, el fiscal de Homicidios en turno, Carlos Lacuadra, dispuso la intervención del equipo de peritos de la Policía de Investigaciones para preservar y relevar la escena del ataque.

Los especialistas comenzaron las tareas cerca de las 8.20. El lugar fue documentado mediante registros fotográficos y planimetría, mientras que el personal de Huellas y Rastros realizó una exhaustiva inspección sobre la calzada.

Como resultado de ese trabajo fueron levantados rastros de sangre que quedaron preservados para posteriores análisis. En cambio, no se habrían hallado vainas servidas, proyectiles ni otros elementos vinculados con el arma utilizada.

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Pese a los esfuerzos del equipo médico, Coronel falleció en el quirófano. Según informó el profesional que intervino en la atención, presentaba heridas provocadas por perdigones en la región toracoabdominal anterior, compatibles con un disparo de escopeta u otra arma de similares características, circunstancia que deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

Por disposición del fiscal, además, se realizaron las diligencias médico-legales de rigor. Finalmente, el cadáver fue remitido a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, cuyos resultados permitirán establecer con mayor precisión la mecánica de las lesiones y la causa definitiva de la muerte.

Las primeras actuaciones investigativas, establecen como principal hipótesis que la víctima habría mantenido una discusión con una persona de su entorno familiar. En ese marco, el presunto autor del hecho fue identificado y es buscado por los investigadores.