La víctima tenía 28 años y dejó de existir cuando era asistido en el centro público de salud. El ataque ocurrió este jueves al mediodía.

Un hombre de 28 años fue ejecutado a balazos este jueves, cerca del mediodía, en las calles de la ciudad de Santo Tomé.

Según las primeras versiones circulantes, la víctima se encontraba frente a su domicilio cuando pasaron dos desconocidos en moto. Aparentemente, se bajaron y abrieron fuego.

Puede interesarte

Los reportes indican que el joven fue alcanzado por varios proyectiles: uno en el lado derecho del abdomen, dos en la espalda, otra en el muslo derecho y la restante en el pie izquierdo.

Quedó tendido en la vereda, agonizante.

Final trágico

Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó instantes después a la escena, por avisos de vecinos a la Central de Emergencias 911.

Puede interesarte

Fue trasladado de urgencia hasta el centro público de salud (Samco) santotomesino, donde se constató su deceso.

La causa está en manos del fiscal Carlos Manuel Lacuadra (de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación), quien inmediatamente ordenó las medidas de rigor a personal especializado de la Policía de Investigaciones.

Extraoficialmente se supo que el hombre fallecido habría tenido antecedentes delictivos.