Dos personas en moto dispararon entre 8 y 12 veces frente a una vivienda. La víctima tenía menos de 20 años.

Rafaela volvió a ser escenario de un hecho de violencia extrema. Este domingo por la tarde, un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública, en el barrio Güemes, en un hecho que presenta características de un ataque sicario.

El crimen se registró alrededor de las 15:00, en calle Gálvez al 1700, entre Juan Manuel Giay y Scossiroli, a metros de una plaza.

Según los primeros testimonios, dos personas que circulaban en motocicleta pasaron frente a su objetivo y efectuaron entre 8 y 12 disparos. Varios proyectiles impactaron en el cuerpo del joven, quien murió prácticamente en el acto.

Consternación y operativo policial

Vecinos que escucharon los disparos alertaron de inmediato a la policía. A los pocos minutos, arribaron patrullas, personal de emergencias médicas y agentes de distintas áreas de la Unidad Regional V. Sin embargo, al llegar, el joven ya no presentaba signos vitales.

"Lo mataron como a un perro", expresó con indignación un vecino. Otra vecina agregó: “Le podrían haber dado a una criatura. Esto no se puede creer, fue en pleno día”.

Frente a lo ocurrido, se desplegó un amplio operativo de seguridad sobre la cuadra, con vallados y presencia de la fiscalía. En el lugar también trabajó personal de Bomberos Zapadores, quienes intervinieron con la morguera para el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado para realizar la correspondiente autopsia.

Investigación en curso

La fiscal en turno, Dra. Lorena Korakis, ya tomó intervención en la causa y se encuentra encabezando las diligencias iniciales para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni si se cuenta con datos firmes sobre los autores del ataque.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan ninguna hipótesis, aunque las circunstancias del hecho —por la modalidad, la cantidad de disparos y la ejecución directa— apuntan a un posible ajuste de cuentas ligado a drogas.

Con el pasar de las horas, confirmaron que el sujeto asesinado sería el apodado 'Zurdo' Stéfano, ampliamente vinculado a actividades delictivas y con numerosos antecedentes.