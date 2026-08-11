Un joven de 26 años murió durante la madrugada de este lunes en el barrio Nuevo de Cipolletti, en medio de un violento episodio en el que vecinos aseguraron haber escuchado más de 60 disparos. La víctima fue identificada como Pablo Parra y la Justicia investiga las circunstancias del crimen, mientras se realizan peritajes para intentar determinar quién disparó y localizar el arma utilizada.

El Ministerio Público Fiscal avanzaba este lunes con distintas medidas para reconstruir lo ocurrido en una casa ubicada en el sector norte de la ciudad rionegrina.

El cuerpo de Parra fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde se realizará la autopsia para obtener precisiones sobre las lesiones y la mecánica del hecho.

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Fuentes oficiales citadas por LM Cipolletti señalaron que el joven tenía antecedentes vinculados con distintas causas delictivas. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sospechosos identificados por el homicidio.

El episodio generó temor entre los habitantes del barrio Nuevo, ubicado junto al Anai Mapu, que relataron haber sido despertados cerca de las 3 por una extensa sucesión de detonaciones.

Según los testimonios recogidos en el lugar, los disparos se habrían producido durante varios minutos y en distintos puntos del sector. Vecinos sostuvieron además que los enfrentamientos de este tipo son frecuentes.

“Fue tremendo, se escucharon al menos 60 disparos”, afirmó Lila Calderón, referente social del barrio.

Algunas viviendas también resultaron alcanzadas por proyectiles. Un vecino mostró en redes sociales los daños y expresó: “Así atravesaron las balas la pared de mi casa. Hoy me voy a dormir a lo de un pariente porque parece que seguirá”.

Pese a la cantidad de detonaciones denunciada por los habitantes del sector, no se informaron oficialmente otras personas heridas. Sí se constataron daños materiales en casas cercanas, con impactos en algunas paredes.

Vecinos de otros sectores de Cipolletti aseguraron incluso haber escuchado las detonaciones desde la zona de Ferri.

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La Fiscalía busca al autor del crimen y el arma utilizada

En el lugar trabajaron el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la Fiscalía de turno encabezada por Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha, junto con la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal.

También participaron efectivos del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Durante la mañana, personal especializado realizó peritajes en las inmediaciones de una vivienda que permanecía acordonada. Las tareas se desarrollaron además entre calles anegadas y con barro debido a las lluvias registradas en la regió

La investigación apunta ahora a reconstruir cómo comenzó el episodio, determinar si efectivamente existió un enfrentamiento armado e identificar al responsable de la muerte de Parra. Por el momento, esos puntos no fueron esclarecidos oficialmente.