La víctima, de 21 años, fue atacada a tiros en una calle Sorrento y Cullen y falleció antes de la llegada de personal policial y médico. Es el segundo homicidio que se registra en los primeros 7 días del mes de marzo.

Un joven de 21 años fue atacado a tiros en la noche del sábado 7 de marzo en una calle de la zona noroeste de Rosario y falleció antes de la llegada de personal policial y médico. Es el segundo crimen que se registra en Rosario en los primeros 7 días del mes de marzo.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el hecho se conoció poco antes de las 23, cuando ingresaron al sistema 911 varios llamados indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida en inmediaciones de Campbell 1500 bis, a pocos metros de Avenida Sorrento y Cullen.

A los pocos minutos, policías llegaron al lugar y vieron a un joven tirado sobre la calle de asfalto, a pocos metros de la esquina de calle Fresno (paralela a avenida Sorrento). Un rato más tarde llegó una ambulancia del Sies con personal médico que constató el deceso del joven, que fue identificado como Franco David Beltrán.

La fiscal de turno en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, Andrea Vega, pidió que el cuerpo sea trasladado el Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia. Además, solicitó que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) que realice el relevamiento de la escena del hecho, levantamiento de rastros, pericias fotográficas, toma de testimonios a vecinos de la zona y personas que puedan aportar datos de interés y que verifique si en la zona hay cámaras de seguridad que puedan aportar datos a la investigación.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron el joven asesinado en la noche del sábado había sido detenido en calle San Cayetano al 1500 el pasado 14 de febrero y que en esa oportunidad le habían secuestrado un arma de fuego. Además, mencionaron que había sido denunciado por familiares por consumo problemático de estupefacientes.

Es el segundo crimen que se comete en Rosario en los primeros 7 días del mes de marzo. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 14 los homicidios registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.