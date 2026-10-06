Los investigadores contaron hasta nueve disparos, uno de ellos a través de la puerta del baño. Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años, tenía antecedentes por drogas y homicidio en el país vecino.

Mientras avanza la investigación por el crimen de Carlos Andrés Migales Viera, el joven uruguayo asesinado a balazos en Palermo, se conoció qué encontraron los investigadores en el departamento de la calle Costa Rica donde ocurrió el ataque.

En el lugar había dólares y balas, y los peritos detectaron varios impactos de arma. Según las primeras pericias, la víctima podría haber recibido hasta nueve disparos. Lo mataron en el baño del departamento, y uno de los disparos, que atravesó la puerta del baño y lo alcanzó en la panza, habría sido el mortal.

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El departamento había sido alquilado a través de Airbnb. Migales Viera se alojaba ahí con su esposa, María Mercedes, de 27 años y también uruguaya, y sus hijos. Ninguno de ellos resultó herido. La mujer, única testigo directa del crimen, fue trasladada a la fiscalía bajo fuertes medidas de seguridad para declarar.

Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad del edificio: hay una sobre la puerta y otra en la entrada. A esas imágenes se suman las de los comercios de la cuadra, una de las zonas más transitadas de Palermo. Además, una vecina filmó con su celular el momento en que cuatro personas salían corriendo del lugar, que serían los autores del crimen.

Según fuentes judiciales, entre tres y cuatro personas entraron al departamento. Los familiares de la víctima contaron que los agresores entraron sin forzar la puerta ni la cerradura. Una de las hipótesis es que un auto hizo tareas de vigilancia previa en la zona y que los atacantes interceptaron a Migales Viera en el ingreso del edificio y entraron con él.

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Después del ataque, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos en las inmediaciones de la avenida Santa Fe e Intendente Bullrich, frente al Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. Ahí encontraron un arma con silenciador que habría sido descartada por los atacantes y que será peritada para determinar si se usó en el homicidio. Después hubo una tercera detención, aunque uno de los sospechosos podría recuperar la libertad. Según fuentes de la investigación, son argentinos, viven en el sur del conurbano y habrían sido contratados en el país para cometer el crimen.

Migales Viera había llegado hace poco a Buenos Aires desde Montevideo y, según las primeras informaciones, se habría escapado de Uruguay. Su prontuario en ese país empezó en 2009, cuando tenía 15 años, e incluye causas por rapiña, una fuga de una comisaría, venta de estupefacientes en 2016 y una imputación por homicidio agravado en 2024.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°26, que ordenó nuevas medidas para dar con el resto de los involucrados. La principal hipótesis es un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.